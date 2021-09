"Tentokrát jsme sehráli velice nevydařený zápas z naší strany. Ovšem je třeba zmínit, že rozhodčí Brychta během úvodních minut utkání hrubě ovlivnil v domácí prospěch. Nejprve v 7. minutě neodpískal penaltu a nevyloučil domácího brankáře Dědka za hrubé "sestřelení" Klimta zezadu v malém vápně. Potom, v 17.té minutě, unikl Švejda domácí obraně a když už se blížil k pokutovému území domácích, podkopl jej hrubě, opět zezadu, neratovický Dosoudil. Rozhodčí sice faul odpískal, ale Dosoudilovi neudělil ani žlutou kartu… To byla klasická červená karta," řekl Zdeněk Kudela, trenér FK SEKO Louny.

Lounští fotbalisté v 8. kole fotbalové divize podlehli v Neratovicích 0:4 a s jedenácti body zůstávají v klidném středu tabulky. Domácí se výhrou, a při mosteckém zaváhání, dostali do čela skupiny B.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.