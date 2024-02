"Musel to vzít za Pavla Schettla, který byl nemocný," vysvětlil manažer lounského klubu Tomáš Beneš. Ani on do Praky kvůli potížím se zuby nejel.

Čtvrtý celek Pražského fotbalového přeboru, kde na Zličíně působí bývalý trenér i někteří hráči z FK SEKO, sice dostal v první půli do vedení z pokutového kopu Merta, avšak hosté třemi góly ve druhém poločase otočili a zvítězili 3:1. "Zejména ve druhém poločase byl podle trenéra výkon zajímavý," hodnotil Beneš.

Ve vítězném dresu se ukázali i nové tváře Radim Skurovec a Ondřej Hlaváček. "Jednáme o jejich příchodu z Mostu, oba za sebou u nás mají jeden trénink a jeden zápas, oba dali na Zličíně gól," přiblížil premiéru manažer s tím, že celkově probíhá příprava podle plánu.

Lounské mužstvo už posílil krajní obránce Vít Popelka, jenž přichází rovněž z nedalekého třetiligového klubu, a z Ledvic do Loun míří 26letý mostecký rodák, ofenzivní středopolař či útočník Dominik Dolejší.

Pátý přípravný zápas sehrají Louny v sobotu od 11 hodin na hřišti pražské Aritmy. Pak je čekají ještě duely proti Srbicím a s FK Baník Most/Souš. První mistrovský zápas sehrají v neděli 10. března na domácím hřišti proti FK Olympie Březová.