Jak jste spokojeni s minulou sezonou, kterou jste ukončili osmým místem?

V podstatě jsme napodobili osmé místo z předchozí sezony. Podzim byl výborný, končili jsme čtvrtí a v klubu panovala velká spokojenost. Jaro se nám už tolik ale nepovedlo.

Před vítěznou derniérou se sestupující Libiší (2:0) jste měli desetizápasovou sérii bez výhry, proč?

Už jsem o tom mluvil v průběhu jara. Doplatili jsme na spoustu zraněných hráčů a úzký kádr.

Předpokládám, že na jeho rozšíření se nyní zaměříte, že?

Určitě. Jdou k nám Honza Čonka a Pavel Klíč ze Žatce nebo odchovanec Bohemky Filip Štěpánek, který hrál naposledy za Neratovice.

Pozornost vzbudil zejména přesun zmiňovaného Pavla Klíče, jenž dal v minulé sezoně za žatecký Slavoj 20 gólů a patřil k top kanonýrům v krajském přeboru…

Teď jde o soutěž výš a já osobně si myslím, že minimálně začátek pro něj bude v divizi těžký. Je fakt, že on i Honza Čonka jsou fotbalisti. Byl jsem se na ně podívat, Pavel dával proti Oldřichovu dva góly, ale ta úroveň krajského přeboru je trošku slabší. Docela jsem byl jeho kvalitou překvapený. Na druhou stranu je Pavel mladý, šikovný, má to před sebou, bude to hodně o něm.

K rošádě dochází i na brankářském postu…

Po skončení hostování odchází Michal Klíč, a tak jsem získali Františka Dvořáka, který pochází z Ústí nad Labem a chytal v Bílině.

Zajímavostí je, že do Loun míří z MFK Vranova nad Topľou i 22letý středopolař Juraj Ficko, jenž byl v minulé sezoně v nominaci za svoji parádní trefu v malém fotbale o nejkrásnější gól sezony…Trénuje s námi už od května a i on bude posilou.

Chystáte ještě další změny?

Ano, do 20. června proběhly změny v rámci volných přestupu, od 1. července začínají ty řádné. Rád bych přivedl ještě dva až tři hráče, bavíme se o nich. Mrzí mě, že končí desetigólový Dan Zícha, který mi řekl, že jde za bráchou do Oldřichova. Myslím si, že to je fotbalista, který nám bude hodně chybět, jak hráčsky, tak v kabině. Pro něj je to cesta zpátky, pro nás oslabení. Od brankáře až po útok doplňujeme všechny řady. Máme to předjednané, až se vrátím z dovolené, tak to doladíme.

Půjde z nabušených Loun strach?

Tak jestli budeme nabušení, to nevím, ale kádr jsme rozšířit potřebovali.

To se daří, s jakými ambicemi tedy do nové sezony půjdete?

To je těžká otázka, protože jak jsem koukal na rozlosování, tak nás čeká ještě kvalitnější divize, než jaká dosud byla. Odošly z naší skupiny sice Kosmonosy, ale naopak tam máme SK Hřebeč. Ti mají velice silný a zkušený mančaft. Působí tam ligisté Jakub Podaný, Tomáš Jablonský a za Pardubice hrál Jan Prosek. Skupina B bude silná a já si myslím, že střed tabulky by byl pro nás asi v pohodě. Když to bude lepší, budeme jen rádi.

Přípravu začínáte v pondělí 10. července, máte už představu o jejím průběhu?

Přípravné zápasy jsme domluvili. Máme postupně doma Teplice U19 a Aritmu Praha a venku generálku s Tuchlovicema ze středočeského krajského přeboru.