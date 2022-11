Počasí tentokrát fotbalu příliš nepřálo. Těžký podmáčený terén. Rtuť teploměru se krčila u šestky a díky mlze, která se hlavně po přestávce pomalu snášela na hřiště byla pocitová teplota ještě nižší.

První poločas měli sice hosté mírnou převahu v držení míče, ale jinak byl k vidění vyrovnaný fotbal. První střelu na branku vyslal v 9. minutě domácí Sulovský, jenže poztrádala razanci a pro gólmana Ježka neznamenala žádné nebezpečí. To hosté zahrozili ve 26. minutě, když se na branku řítil středem hřiště Běhounek. Byl však tísněný dvěma obránci Loun a tak si s jeho zakončením Pokorný dokázal poradit. Bohužel pro domácí, další příležitost již hosté využili. Po nedorozumění obrany prostřelil Pokorného Valeš. V samotném závěru první půle vyslal na Pokorného nepříjemnou střelu Jackl, ale brankař Loun si i s tímto pokusem poradil a hned na to odpískal sudí Smitka konec poločasu.

Žatecký kouč Zelinka nasadil druhého brankáře. Schejbal se odvděčil nulou!

V úvodu druhého poločasu se hosté snažili rozhodnout rychlými protiútoky. Hned v 51. minutě se o to pokusil z levé strany Tomiades, jenže jeho střela se nevešla mezi tyče. Stejný hráč se dostal do další šance o 13 minut později, ale Pokorný byl i tentokrát na svém místě a nedovolil mu brankově se prosadit. Iniciativu přebrali domácí a začali se tlačit před branku soupeře. Už v 67. minutě se dostal k zakončení Zícha, jenže jeho střelu stačil Jackl usměrnit do autu. Trenér Újezdu poslal necelou čtvrt hodinu před koncem na hrací plochu hned trio čerstvých hráčů, ale domácí se drželi a i nadále se snažili o vyrovnání. Do konce základní hrací doby chyběly už jen tři minuty, když měli výhodu autového vhazování z pravé strany. Na ty je expert Švejda. Jeho dlouhý hod se po několika dotecích ve vápně dostal k Šimečkovi a ten prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Hosté se vrhli do útoku, ale domácí hráči závěr utkání včetně dvouminutového nastavení zvládli.

V tabulce se na postavení obou celků nic nezměnilo. Louny zůstávají čtvrté a v posledním podzimním kole nastoupí na hřišti posledního celku tabulky Sokola Libiš.

„Po tom průběhu utkání, jaký byl, myslím spravedlivá remíza. Druhý poločas z naší strany velmi dobrý. Soupeře jsme prakticky k ničemu nepustili. Mrzí jen to, že jsme dostali gól po situaci, na kterou jsme se připravovali a říkali si, že dva nemají jít do souboje s jedním hráčem. Ono se to paradoxně odrazí k druhému a ten dá gól, což se nám právě stalo. Na druhou stranu mne těší, jak se kluci kousli a poprali se o výsledek proti tak silnému soupeři, uzavřel po utkání trenér Libor Klíč.

FK SEKO Louny - SK Újezd Praha 4 1:1 (0:1)

Branky: 87. Šimeček - 30. Valeš. Rozhodčí: Smitka - Kubec, Cihlář, ŽK 1:2, 150 diváků.

FK Louny: Pokorný - Kovalčík (46. Hradecký), Verner, Štourač, Popovič - Šimeček, Sulovský, Vokurka (74. Hasil), Švejda - Zícha, Myška.

SK Újezd: Ježek - Valeš (78. Kaiser), Jackl, Velička, Janků - Tomiades, Simaichl, Ircing (87. Doležel), Jeřábek (78. Štefan) - Vrabec, Běhounek (82. Řezníček).

Jaroslav Tošner