Louny v zimní přípravě provázely problémy. Před prvním jarním střetnutí se navíc obnovilo zranění lýtka Vokurkovi, Sulovský proto musel jí do sestavy místo něho, ač do čtvrtka měl vysoké teploty. Se zdravotními problémy nastupovali Šmalcl se Zíchou, Myška byl celý týden se školou na lyžařském kurzu.

Právě 22letý obránce Josef Šmalcl je jednou z posil, přichází z FK Loko Vltavín, avšak naposledy hrál za Viktorii Žižkov. Pravý kraj obrany má vyztužit o dva roky mladší bek Jaroslav Kovalčík, mládežnický reprezentant, který bude v Lounech v jarní části sezony hostovat z FK Teplice. "S vedením teplického klubu jsme se domluvili, jsme rádi, že se nám tito dva hráči povedli a nyní pracujeme ještě na jednom příchodu," uvedl Beneš, ale z taktických důvodů nechtěl být konkrétní.

Premiéra dopadla nad očekávání, vždyť na podzim vyhrál soupeř 3:0. "Český Brod má dobrý mančaft, což jsme věděli a to se i potvrdilo. Byl to vyrovnaný souboj, soupeř vedl, mi jsme otočili a rozhodli penaltou. Rozhodl terén. Byl tvrdý, zmrzlý, hrbolatý. Pro oba stejný, ale my jsme se mu dokázali víc přizpůsobit. Teď jedeme v sobotu do Ostrova (15.00) a to bude důležitý zápas. K dispozici už by měl být Ferri, útočník z Pobřeží slonoviny, který byl od listopadu ve Francii a čekal na víza. Neměl s námi zimní přípravu, ale snad se do toho brzy dostane a věříme, že nám pomůže," dodal Beneš.