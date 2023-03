Trenér Klíč se ale musí obejít bez dlouhodobě zraněných Sulovského (operace kolena), Vokurky (Zlomenina kotníku) a Švejdy, který už se pomalu zapojuje do tréninku. Na antibiotikech je Daniel Zícha. Dobrou zprávou je, že se mezi tyče vrátil Kuba Pokorný.

Nebýt zimy, dalo by se říci, že utkání začalo vlažně, ale postupem času převzali domácí otěže utkání a bylo jen otázkou času, kdy padne branka. Již v 16. k ní měl blízko Hasil, ale jeho pokus poslala obrana Vilémova na roh. Branka tak padla o minutu později. „Feri“ našel volného Myšku, jehož střelu gólman Vaňák jen vyrazil před sebe a Hasil z dorážky dával do odkryté brány.Na 2:0 pak zvyšoval ve 33. minutě Hradecký, který dostal míč před vápno. okamžik hledal lépe postaveného spoluhráče a když ho nenašel vypálil. Trefil se přesně k tyči, o kterou se míč otřel. Za dalších pět minut utekl po levé straně Seri Bagou, ale jeho střelu Vaňák vytáhl. V závěru první půle se do velké šance dostali i hosté. Na branku se řítil Kočka, ale Pokorný včas vyběhl a poslal míč do autu.

Hosté se mohli radovat z gólu krátce po změně stran po výstavní střele pod břevno, ale střelec Vilémova byl v ofsajdu a tak se pokračovalo od lounské branky. Následovaly dvě velké šance Seriho Bagoua. V 57. minutě mířil kousek nad branku a v 72 trefil jen gólmana Vańáka.

Pak už na hřišti nic zajímavého k vidění nebylo a všichni se těšili na to, až rozhodčí Macíček zápas ukončí.

Louny jsou se 30 body páté a příští týden jedou do Prahy, kde je bude čekat Meteor.

„Dnes to bylo o trpělivosti. Věděli jsme, že nám to soupeř nedá zadarmo. Chtěli jsme do jarní části vstoupit co nejlépe. Celou zimu jsme měli spoustu hlavně zdravotních problémů, které stále trvají. Vsadili jsme více na kolektivní výkon, než na ten individuální. Byli jsme trpěliví, počkali jsme si na šance. Škoda, že jsme nedali třetí branku, kterou by se všechno ulehčilo. Se třemi body jsme spokojeni. Kluci makali. Tohle mužstvo má v mladých, pokud vydrží a zůstanou, velký potenciál,“ hodnotil po utkání trenér Libor Klíč.

FK SEKO Louny - SK STAP-TRATEC Vilémov 2:0 (2:0)

Branky: 17. Hasil, 33. Hradecký. Rozhodčí: Machýček - Chládek, Holakovská, bez karet, 134 diváků.

FK Louny: Pokorný - Šimeček, Fiřt, Verner, Kovalčík - Hasil (56. Zajíček), Popovič, Hradecký, Sinu (78. Baťka) - Myška, Seri Bagou (84. Štourač).

STAP-TRATEC Vilémov: Vaňák - Kočka, Verner, Jirchář, Honců - Kubr (87. Šmalcl), Zima, Snášel, Rybář (62. Musílek), Demeter (73. Křivohlavý) - Kučera.

Jaroslav Tošner