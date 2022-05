Utkání nezačalo pro domácí moc dobře. Již v 6. minutě utekl po pravé straně Nykodým, který mezi dvěma bránícími hráči prostrčil na rozeběhnutého Svobodu a ten prostřelil bezmocného Pokorného v brance. Za další čtyři minuty mohlo být ještě hůře. Další rychlý útok, tentokrát po levém křídle a centr před branku na číhajícího Svobodu. Ten však netrefil odkrytou bránu. Domácí postupně vyrovnali hru a pak i převzali iniciativu, ale ohrozit banku soupeře se jim moc nedařilo. Ve 23. minutě to zkusil Myška, ale mířil jen do gólmana Janáčka, který proti němu včas vyběhl.

Andrea jako první Češka uběhla Vltava Run, sama překonala 360 kilometrů

Do druhého poločasu poslal trenér Loun na hrací plochu Setino Bagoua a Vokurku, kteří nahradili Sulovského s Kovalčíkem. Stačily necelé dvě minuty hry druhé půle a bylo srovnáno. Dlouhé autové vhazování z rukou Švejdy letělo až do vápna a kapitán Brandýsa Folwarczny ve snaze poslat míč do bezpečí vysokým obloučkem přehlavičkoval Janáčka v bráně, který jen nechápavě sledoval, jak balón končí svou dráhu v síti za jeho zády. Další velkou příležitost měl doslova za pár minut Zícha, ale jeho střele chyběla razance a Janáček jí dokázal zastavit. Po hodině hry fauloval ve vápně hostující Zamazal Zíchu a nařízenou penaltu s jistotou proměnil Myška, čímž poslal Louny do vedení. Tlak domácích pokračoval.

Po dalším faulu jen pár metrů za vápnem zahrával přímý kop Fiřt a trefil tyč. V 73. minutě se na druhé straně dostal do šance Nykodým po rychlé akci po pravém křídle, ale unáhlil se se zakončením a přestřelil. Závěr utkání již byl plně v režii fotbalistů Loun, kteří si vytvořili ještě tři velké šance. V 85. minutě zakončoval v pádu Šimeček, ale jeho pokus vyrazil Janáček na roh. V 88. zahrával Šimeček rohový kop z pravé strany a Zícha poslal jeho centr do břevna. Ve druhé minutě nastavení vypracoval další brankou příležitost Šimeček, jehož centr Seri Bagou z malého vápna poslal mimo tři tyče.

Důležité tři body jsou konečně doma. Louny jsou v divizní tabulce skupiny B na 11. místě se ziskem 34 bodů, stejně však mají Březová i Meteor Praha, které jsou na 9. a 10. místě.

Výhra 12:1? To vám moc nedá, říká šestigólový střelec a týmový hráč Roub

K dalšímu utkání jedou Louny do České Lípy, kde je bude netradičně v pátek 20. května od 18:30 hostit tamní Arsenal.

„Začátek utkání byl hodně špatný. Byli jsme všude pozdě, nevíc málo důrazní. O přestávce jsme si to zase museli říct a pomohlo to. Druhý poločas jsme byli jasně lepší a po dlouhé době máme tři body,“ komentoval po utkání spokojený Zdeněk Kudela.

FK SEKO Louny - FK Brandýs nad Labem 2:1 (0:1)

Branky: 47. Folwarczny vlastní, 63. Myška z PK - 6. Svoboda. Rozhodčí: Šálková - Hodek, Mazanec, ŽK 0:4, 220 diváků.

FK Louny: Pokorný - Šmalcl, Vávra, Fiřt, Kovalčík (46. Vokurka) - Šimeček, Zícha (88. Minařík), Sulovský (46. Seri Bagou), Popovič (84. Štourač), Švejda - Myška (88. Zerner).

FK Brandýs n.L.: Janáček - Pechanec (63. Pažout), Folwarczny (69. Kovařík), Zamazal (74. Honcharenko), Stross - Brahorec, Dosoudil, Prokop, Nykodým, Kaiser - Svoboda.

Jaroslav Tošner