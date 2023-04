První poločas mnoho fotbalové krásy nepobral. Oba celky se potýkaly s nepřesností a akce se přelévaly z jedné strany na druhou, ale jen od vápna k vápnu. Střelecké pokusy domácích Myšky, Hradeckého, nebo Švejdy z uctivé vzdálenosti šly mimo branku.

V samotném závěru první půle však hosté dvakrát udeřili. Nejdříve ve 43. minutě, ve které domácí zbytečně faulovali před vápnem. Přímý kop zahrával ze 20 metrů Veselý. Před jeho střelou se ve zdi rozestoupili Švejda se Sinu a právě touto mezerou prolétl míč a zatočil k levé tyči. Pokorný už nestačil včas zareagovat a jen marně se po míči natahoval. Druhá rána přišla v posledních sekundách. Kovalčík dovolil Dubnickému poslat centr z levé strany do vápna a Veselý nedal Pokornému šanci. Hned po této brance byl první poločas ukončen.

Bouček nás drží už čtyři kola, řekl kouč Dobroměřic, které jsou rázem třetí

Do druhého poločasu vstoupili domácí mnohem lépe a první velkou šanci si vypracovali po hodině hry. Kovalčík stačil od zadní čáry poslat centr do vápna. Tady si na něj naběhl Zícha a hlavou snížil na 1:2. Louny byly blízko k vyrovnání v 74. minutě. Švejdův dlouhý aut do vápna našel hlavu Popoviče, ale gólman Martinec jeho pokus dokázal vytáhnout nad břevno své branky. Hned z následné akce však hosté udeřili. Doslova si pohráli s domácí obranou, kterou pěknou kombinací vyšachovali a Petr Peterka jim vrátil dvoubrankové vedení. Zdálo se být rozhodnuto, ale domácí ještě nesložili zbraně. V 90. minutě se míč dostal po ose Seri Bagou - Šimeček k Hasilovi a ten prostřelil Martince v bráně. Louny se vrhly do útoku, protože sudí Milner nastavil ještě dvě minuty, ale Březová už své těsné vedení uhájila.

Louny, které udržely 4. příčku o bod před Chomutovem sehrají další utkání v pátek 7. dubna od půl jedenácté v nedalekém Slaném.

„Trestuhodně jsme prospaly první poločas. Byli jsme u všeho pozdě, nevytvořili jsme si šance, prohrávali souboje. Březová hrála chytře a počkala si. Na oba góly jsme jim svou naivitou a nedostupováním nahráli my. První brance navíc předcházel zbytečný faul tam, kde nebyl balón. Stalo se, ale neměli jsme dostat ten druhý gól. Ten byl naprosto zbytečný. Ve druhém poločase jsme měli větší nasazení, zatlačili jsme je. Oni však využili jedinou šanci, kterou měli. Počkali si na ní a proměnili jí. Klobouk dolů. Dřeli jsme až do konce. Za druhý poločas není klukům co vytknout. Chyběl nám Verner, Popoviče jsme potřebovali v záloze, ale Štourač na své poměry zahrál velmi dobře. Stalo se, nedá se nic dělat. Jedeme dál,“zhodnotil hru svého celku Libor Klíč.

FOTO: Sedlo si zlepšilo chuť na Klášterci. „Do ničeho jsme je nepustili!“

FK SEKO Louny - FK Olympie Březová 2:3 (0:2)

Branky: 60. Zícha, 90. Hasil - 43. a 45. Veselý, 75. P. Peterka. Rozhodčí: Milner - Havel, Bahník, ŽK 1:0, 132 diváků.

FK Louny: Pokorný - Šimeček, Fiřt, Popovič (84. Zajíček), Kovalčík - Švejda, Hradecký (59. Seri Bagou), Štourač, Sinu (78. Hasil) - Myška, Zícha.

Olympie Březová: T. Martinec - Kýček, Neudert, Kursa, Kravar, D. Peterka - Dubnický (68. Busňák), Vokáč, P. Peterka (78. Body) - D. Martinec (86. Poupě), Veselý.

Jaroslav Tošner