Je vidět, že jsme s postavením v lepší polovině tabulky očividně spokojen… Určitě. Konečně jsme tým dobře posílili, hrozně se zlepšili rozhodčí, je vidět, že se doba změnila a my už nejsme otloukánkem. Nikdy se nám, ani za doby Spartaku, nepovedlo divizi udržet, tak snad se nám to povede poprvé v této sezoně.

Z patnácti zápasů máte sedm výher, dali jste 31 bodů, takže super, že?

Jak říkám, jediným cílem je záchrana. Měli jsme jednou i peška, že třebaže sestupovaly tři kluby, tak došlo k nějakým změnám a my nakonec padali jako čtvrtí od konce. Chceme tady divizi udržet, konsolidovat tým a udržet Louny tam, kam patří. Rozjeté to po podzimu máme dobře.

Z čeho máte největší radost?

Z konsolidovaných výsledků i herního projevu.

Zažili jste vůbec nějaká zklamání?

Určitě, třeba říjnovou domácí porážku 1:6 s Českou Lípou. Herně to nebylo špatné, na šance to bylo asi 9:8, trefili jsme tři břevna, měli smůlu, ale ten výsledek je strašidelný. A taky nás mrzí poslední kolo, kdy jsme prohráli 0:1 v Mostě. Případný bodový zisk by naše tabulkové postavení ještě vylepšil.

Jakou má vůbec divizní skupina B kvalitu?

V porovnání se skupinami A a C určitě nejvyšší. Pokud totiž hrajeme zápasy se soupeři z ostatních skupin, je vidět, že právě béčko je jasně nejkvalitnější. Řekl bych, že vysokou úroveň si drží dlouhodobě. A ani poté covidové krizi se nic nezměnilo. O postup si to podle mě rozdají Neratovice a Most/Souš. V popředí je i Kladno, ale tomu osobně nějak moc nevěřím.

Jak máte nachystanou zimní přípravu?

Kluci jsou nyní na individuálech, společně začneme ve čtvrtek 20. ledna. Do březnového startu divize sehrajeme šest přípravných zápasů. Hned 29. ledna v Srbicích, pak tam máme Brozany, Beroun, jedeme do Zličína, máme Klíčany a ze středočeského kraje i Hřebeč. Ta umí sehnat velká jména. Po Tomáši Jablonském představila ve druhém kole krajského přeboru také Jakuba Podaného, ještě donedávna borce prvoligového Jablonce.

Chystáte i vy v Lounech nějaké změny v hráčském kádru?

Budeme zkoušet dva nové hráče, ale nechci jmenovat, nechci prozrazovat, zakřiknou. Kádr bychom měli mít pohromadě. Trenér mi říkal, že jeden kluk chce končit, ale ještě s ním budu mluvit, tak ani to nechci nějak pouštět.

Plány na jarní část jsou tedy jasné, že?

Žádné velké plány nemáme, nechceme si dávat velké cíle. Zásadní je pro nás pokračování v konsolidaci kádru a klíčová už zmiňovaná záchrana.

Začínáte 12. března doma s Českým Brodem, který je v popředí tabulky a na úvod sezony vás porazil 3:0. To bude ostrý start, že?

To bude těžký, kvalitní, soupeř. Brod má mladý a ustálený tým. Ale rozhodně nechceme být už v roli obětního beránka.