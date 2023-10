FK SEKO Louny představil nového trenéra. Po vzájemné dohodě končícího Libora Klíče nahrazuje další patriot Pavel Schettl. Motivátor, jenž je podepsán mimo jiné pod dva roky starý famózní úspěch Domoušic, s kterými vyhrál krajský přebor. "Chceme to nakopnout, Pavel byl jasná volba, jméno číslo jedna," uvedl manažer předposledního celku divize Tomáš Beneš.

Manažer FK SEKO Louny Tomáš Beneš. | Foto: archiv Deníku

Rozhodnutí ohledně obsazení trenérského postu přišlo před víkendovým zápasem ve Štětí rychle…

Volba z naší strany byla jednoduchá. Je to podobné jako s Liborem Klíčem, s kterým jsme se rozhodně nerozešli ve zlém a můžeme se kdykoliv setkat. I Pavel má ty Louny v srdci, působil zde a na nabídkou neváhal ani hodinu.

Jde o známého kouče, jenž dovedl Domoušice k triumfu v krajském přeboru. Místo postupu do divize však tehdy tamní klub kvůli nedostatku financí prakticky skončil. Věříte, že nyní bude mít o to větší chuť do práce v Lounech?

Věřím, že ano. Ve středu už vedl první trénink. Víme, že je na všechno krátká doba, navíc je brzy tma a tréninky na přírodní trávě už nebudou tak dlouhé. Zásadní věci změnit a dohonit teď nepůjde, ale budeme se asi věnovat různým herním věcem.

Jaký cíl nový trenér dostal?

Potřebujeme se dostat z konce tabulky, ze sestupového pásma. Byl bych rád, kdyby se nám do konce podzimu podařilo získat ještě dvanáct bodů.

Kdo bude asistentem nového kouče Pavla Schettla?

Tuhle otázku řešíme, vše je za pochodu. Určitě ale zůstane stejný realizák. Masér, vedoucí i kustod zůstávají. Bylo to vše narychlo, nějaké věci musíme doladit.