První utkání odehráli fotbalisté Kopaniny v Žatci. Se Slavojem pře lety působili v divizi. Ze hřiště Slavoje se odvezli těsnou výhru 4:3 a v dalším utkání porazili Jinočany 2:1.

Trenér Loun Libor Klíč neměl před utkáním snadnou situaci. Musel se obejít bez tří hráčů základní sestavy, z nichž dva jsou pilíři týmu. „Jarda Sulovský je po operaci kolene a vypadá to, že bude chybět hodně dlouho. Zranil se nám Kuba Pokorný, ne kterého spadl strom. Naštěstí to odneslo „jen“ rameno. Bohužel nemůže nastoupit ani Dombrovskij, kterého zkoušejí v třetiligovém Ústí. Chybí dnes i Myška, který je na horách. Do branky se tak musel postavil Michal Klíč. V sestavě tak je i několik dorostenců. Letošní příprava je asi nejtěžší, jakou kluci zažili. Posilovna, běhání v parku,“ shrnul situaci ještě před výkopem člen výboru Tomáš Beneš. Toho doplnil předseda klubu Pavel Domecký. „Dombrovskij by tu měl zůstat podle dohody s Teplicemi do konce června. Určitě ho nebudeme chtít pustit.“

Úvod utkání patřil jednoznačně hostům. Ti se nastěhovali na polovinu domácích a už v sedmé minutě se ujali vedení. Hejda svou první šanci sice neproměnil, protože minul prázdnou branku, ale už za pár vteřin se mohl radovat, když využil zaváhání gólmana Loun, kterému vypadl míč z ruky a střelec Kopaniny měl před sebou odkrytou bránu. Pak se domácí probrali a před branku se dostávali hlavně zásluhou Šimečka po levé straně. Byl to právě Šimeček, kdo zařídil v 19. minutě vyrovnání střelou od postranní čáry. Míč sice gólman hostů špičkou kopačky zasáhl, ale ten stejně prolétl do sítě. Šimeček měl další šanci o čtyři minuty později, ale jeho pokus odvrátil obránce na roh. Hosté pak měli velkou šanci ve 23. minutě. Střelu z rohu malého vápna však Klíč vyrazil. Proti další šanci, která přišla o dvě minuty později už šanci neměl. Hejda dostal na pravé straně dost prostoru pro křížnou střelu, kterou poslal svůj celek opět dovedení. Ve 36. minutě pak vyslal na branku Kopaniny dvě tvrdé střely Štourač, ale obě dokázal brankař Zavadil kryl..

Krátce po změně stran bylo opět srovnáno, když si hosté dali vlastní gól. V 59. minutě vystřihl hostující Urban parádní nůžky, kterými přes hlavu poslal míč do levého horního rohu domácí branky. Stačilo jen pár minut a domácí inkasovali další lacinou branku. Kontaktní branku pak dal v 62. minutě Švejda, který z první zhodnotil Vernerův centr do vápna. Stačilo sedm minut, aby šli hosté znovu do dvoubrankového vedení. Pak spálili dvě velké čance domácí Zerner a po něm Popovič, kteří mířili těsně vedle. Výsledek pečetil v 86. minutě Mejdr. Ten prošel po pravé straně do otevřené domácí obrany a bez problémů překonal bezmocného Klíče..

„Máme problémy se sestavou a navíc jsme se snažili postavit i dorostence, kteří s námi trénují. Přední Kopanina hrála výborně. Byla rychlá, dobře kombinovala. Má v kádru spoustu hráčů odchovaných velkými pražskými kluby. Zahodili jsme šance, které by se měly proměňovat. Jsme ale na začátku přípravy,“ hodnotil stručně po zápase trenér Libor Klíč.

Další zápas sehrají Louny opět doma a to v sobotu 27. ledna od 11 hodin proti Tatranu Kadaň.

FK SEKO Louny - FC Přední Kopanina 3:6 (1:2)

Branky: Šimeček, Švejda, vlastní - Hejda 2, Urban 2, Mejdr 2.

FK Louny: M. Klíč - Kovalčík, Fiřt, Popovič, Zajíček - Šimeček, Dubský ml., Štourač, Vokurka, Hasil - Zícha. Střídali: Fric, Švejda, Verner, Hradecký, Vinš, Bischr.

Jaroslav Tošner