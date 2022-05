Fotbalisté Loun se do svého soupeře pustili hned od úvodního hvizdu a tak nebylo divu, že již od 9. minuty šli do vedení. Myška vyslal do otevřené obrany Seriho Bagou, který udělal kličku gólmanovi Víškovi a dával do prázdné brány. Stejný hráč měl v následujících minutách několik dalších šancí, ale místo přihrávky spoluhráčům volil sólová zakončení a ta vždy končila na obraně soupeře. Hra se pak přenesla do středu pole a sluníčko na obloze vystřídal dešťový mrak. S končícím deštěm přišly i další šance Loun. Tu první měl ve 36. minutě Sulovský, jehož střela zpoza vápna prolétla těsně nad břevnem. Hned v následující minutě však prošel po pravé straně Švejda a v pádu kolem Víška, který nestihl reagovat poslal míč do sítě. Další velkou šanci měl dvě minuty před koncem poločasu Myška, který šel na branku tentokrát z levé strany, ale Víšek, který včas vyběhl stačil jeho střelu zneškodnit.