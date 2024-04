„Budeme makat do poslední chvíle“ slíbil manažer lounské party Tomáš Beneš s tím, že každá výhra potěší a výjimkou nebyla ani ta nedělní.

Fanoušci mohou slavit. Zatím alespoň dílčí úspěch. Druhá výhra z posledních čtyř kol znamená, že se lounský tým po 22. kole dostal v záchranářské misi před prvního soka – Hvězdu Cheb. „Oni prohráli v Brodě, jsme nad nimi jen o skóre. To není teď to nejdůležitější,“ řekl s nadhledem v rozhovoru pro Deník Beneš.

Pokud z divizní skupiny B sestoupí, podle předpokladů, poslední tři celky, musí lounské mužstvo na třináctou juniorku pražské Admiry smazat deset bodů. „Po podzimu, kdy jsme měli jen pět bodů, byla ta ztráta obrovská, velká je i nyní, ale ve hře je ještě 27 bodů a my budeme bodovat do poslední chvíle,“ slíbil manažer.

Neděli měl parádní. Mohl slavit výhru 1:0 nad Slaným. A nejen to. „Vyhrálo i naše béčko, dařilo se našim mládežníkům a večer Plzeň porazila v lize 1:0 Slavii a do čela tabulky nejvyšší soutěže se dostala Sparta. To byl parádní konec víkendu,“ usmíval se Beneš, jenž si cenil, že jeho tým udolal čtvrtý celek divize i přes absenci pěti opor.

Beneš si tak potvrdil domněnku, že hrát se v divizi dá s každým. „Kluci makali, dali do toho všechno. Dokázali nahradit ty, kteří hrát nemohli, a to se nám navíc v 9. minutě zranil Dominik Dolejší. Nahradil ho Nikolas Charamza, jenž o čtvrt hodiny pozdě brankou rozhodl. Slaný potvrdilo, že má kvalitní tým, přijelo k nám vyhrát, což se mu nepodařilo. Šance měla obě mužstva, ale gól padl nakonec jen jediný.“

Louny se dočkaly výhry po porážkách na Kladně (1:4) a v Brandýse (1:3). „V Brandýse jsme ale podali dobrý výkon a mohli tam vyhrát. Jak jsem říkal, divize je vyrovnaná a dokud bude i jen teoretická šance, budeme bojovat…“

Beneš s úsměvem popírá, že by po druhé jarní výhře a po opuštění posledního místa tabulky musel hráčům vyplatit extra prémie. A nic navíc jim neslíbil ani za případný úspěch v sobotu na hřišti SK Hřebeč, kde nastupují zkušení ligový fotbalisté, například Jakub Podaný.

„Ne, nic jsem nesliboval, kluci vědí, kde a za co hrají. Máte ale pravdu, čeká nás těžký zápas, soupeř je zkušený, navíc za něj hraje kvartet hráčů, Verner, Myška, Štěpánek a Zajíček, co působili tady v Lounech. Na další zápas se proto těšíme,“ dodal manažer FK SEKO.