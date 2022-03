Utkání začalo pro domácí velmi dobře. Již v 5. minutě gólman Hřebče špatně rozehrál, míč zachytil Šimeček, přihrál Klimtovi a ten dával do prázdné brány. Hostům k vyrovnání stačily pouhé dvě minuty. Na začátku akce byl prohraný osobní souboj, centr na zadní tyč a hosté hlavou srovnali na 1:1. Pak měl velkou šanci Klimt po přihrávce Zíchy, ale mířil jen do brankaře. Ve 12. minutě zahrávali hosté rohový kop. Míč se domácím nepodařilo dostat z vápna a důraznější hosté šli do vedení. Louny se snažily o vyrovnání. Svou další šanci zahodil Klimt a Zícha mířil po centru Šimečka nad.