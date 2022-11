Nedorozumění v obraně přineslo první branku. Tu dal už ve 13 minutě trochu se štěstím Tokar, když se jeho střela odrazila od tyče do brány. Domácí se snažili projít hostující obranou hlavně po levé straně, kde operovali Zícha s Myškou. Druhému jmenovanému se podařil průnik po křídle ve 28. minutě, poslal balón před malé vápno, kam se vřítil Hradecký, ale ve skluzu poslal míč jen do tyče. Hned z protiútoku udeřili hosté, když se před Pokorným jako duch ocitl osamocený Duch a bez problémů zvyšoval na 0:2. Neratovičtí měli další velkou šanci ve 37. minutě. Přímý kop Ducha usměrnil hlavou Kalabis pod břevno, ale Pokorný jeho pokus vytáhl nad. I druhou šanci domácích připravil po průniku po levé straně Myška. Jeho centr do vápna hlavičkoval těsně před Švejdou Kalabis nad bránu, ale sudí Paták roh neodpískal a nechal rozehrát od branky Neratovic.

Ani po přestávce se obraz hry nezměnil. Myška si sice připsal první střelecký pokus v 55. minutě, ale byla to spíše malá domů na připraveného Brejchu. S blížícím se závěrem se fotbalisté Loun snažili korigovat nepříznivý stav. V 74. poslal Švejda dlouhý aut do vápna Neratovic, ale míč jím prolétl, aniž by ho někdo z hráčů zasáhl. Domácí sice tlačili, ale hosté spoléhali na brejk a to se jim v závěru vyplatilo. Dvě minuty před koncem základní hrací doby dostal centr za obranu Vorasický. Proti němu vyběhl Pokorný a jeho střelecký pokus zneškodnil, ale odražený míč se dostal k Nergerovi a ten stanovil konečný stav 0:3 pro hosty.

Nespokojenost s výroky rozhodčích přineslo několikeré napomenutí trenéra Klíče pomezním a nakonec i červenou pro vedoucího mužstva Pavlase.

Louny klesly v tabulce na 4. místo a v den státního svátku nastoupí k regionálnímu derby na hřišti Chomutova.

„Zápas se dnes zlomil za stavu 0:1. když jsme dali tyčku. Branka by nám psychicky hodně pomohla. Vyrovnání na 1:1 by kluky nakoplo a možná by to bylo jiné. Pak jsme inkasovali z protiútoku, kdy se hráči nedomluvili, nenechali míč gólmanovi a špatně zahráli hlavou. První poločas jsme neodehráli vůbec dobře. Ve druhém si kluci hrábli na dno, ale problém je, že už třetí týden to taháme v 11 lidech a na lavičce jsou dorostenci, které nemůžeme pustit do tak těžkých zápasů. Bylo by to pro ně hodně náročné. Rozpadla se nám půlka obrany. Není to výmluva, ale s Fiřtem jsme přišli o velkou kvalitu. Teď musíme podzim nějak dohrát a doufat, že už další ztráty mít nebudeme,“ uzavřel po prohraném zápase trenér Libor Klíč.

FK SEKO Louny - FK Neratovice-Byškovice 0:3 (0:1)

Branky: 13. Tokar, 29. Duch, 88. Nerger. Rozhodčí: Paták - Kubec, Cihlář, ŽK 2:1, ČK 50. Pavlas (Louny, vedoucí mužstva), 160 diváků.

FK Louny: Pokorný - Šimeček, Verner, Popovič, Kovalčík - Hradecký, Sulovský, Štourač, Švejda - Myška (65. Hasil), Zícha.

FK Neratovice-Byškovice: Brejcha - Janíček, Kalabis, Chlumecký, Vorasický - Šobr, Duch (89. Kasal), Nerger, Kühnel, Buriánek (67. Pavlík) - Tokar (82. Bucha).

Jaroslav Tošner