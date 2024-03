V souboji s pražskou Admirou stačil k oběma gólům Loun první poločas. Nejdříve ve 21. minutě přesně mířil Dominik Dolejší a ve 42. minutě udělal dvoubrankový náskok Vladimír Hradecký. „Hráli jsme po větru, dost foukalo a vyšly nám tam dvě standardky. Kluci zápas odmakali, snad si to přenesou i do dalších střetnutí. Potěšila nás také nula vzadu,“ těšilo lounského manažera Tomáše Beneše.

Nezapomněli v Lounech po takovém čase vítězný pokřik? „Naštěstí ne,“ chechtal se Beneš, který si výhru přál. Ví, že může otočit hlavy fotbalistů, nalít jim do žil sebevědomí. „Musíme to potvrdil v dalších zápasech a také tam něco vydolovat. Ideálním stavem by bylo dostat pod sebe dva týmy. Uvidíme, ale za tuhle vlaštovku jsme rádi,“ dodal manažer lounského celku.

Louny jsou sice v tabulce Divize B stále na posledním místě, ale propast mezi týmy před nimi už není taková. Mají na kontě osm bodů, předposlední Cheb jedenáct a Nespeky dvanáct. Teď mají tyhle týmy v zádech nadechnutého outsidera, který se v dalším zápase představí ve sváteční pátek 29. března na půdě Brandýsa nad Labem (10.15).