Louny zahájily přípravu s pěti nováčky. Teď dolaďují příchod dalších čtyř posil

Pět nových fotbalistů už do ambiciózního divizní klubu FK SEKO Louny zamířilo, další jsou na cestě. "Ladíme ještě příchod tří, možná až čtyř hráčů, ale dal bych tomu ještě do konce týdne čas. Zatím to není definitivní," řekl k aktuálnímu dění manažer naposledy osmého celku čtvrté nejvyšší soutěže Tomáš Beneš.

Tomáš Beneš (vlevo) manažer úspěšného divizního klubu FK SEKO Louny. | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu