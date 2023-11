/FOTO, VIDEO/ Vyhráli 18:0, on sám dal šest gólů, ale podobný zápas, jako posledně proti…

"Sejdeme se všichni a řekneme si co dál," potvrdil Tomáš Beneš, manažer posledního celku fotbalové divize FK SEKO Louny.

"Přezimujeme na posledním místě a pouhými pěti body, což je opravdu strašná bilance," řekl trenér Pavel Schettl, 53letý mostecký rodák, jenž k týmu nastoupil v první polovině října.

"Ani v posledním kole jsme si nezískali ani jeden bod, přestože se nám podařilo alespoň dvakrát skórovat. Vstup jsme měli bojácný, chyběl pohyb i agresivita. Domácí byli aktivnější, ale díky zlepšené obraně jsme úvod přežili bez inkasované branky. Bohužel jak to v posledních zápasech bývá, inkasovali jsme dvakrát rychle po sobě po standartních situacích. Opět strašně lacino a zbytečně," hodnotil derniéru lounský trenér.

Po poločase se hra podle něj zlepšila. "Zvýšil se pohyb, bylo více náběhů do obrany, jen to chtělo více klidu. Dokonce se nám podařilo i snížit po rohovém kopu a měli jsme další dobré příležitosti. Jak už je u nás časté, inkasovali jsme třetí branku po nedorozumění v obraně. V závěru jsme se snažili tlačit k brance a to se nám málem několikrát vymstilo. Otevřený stav zůstával jen díky našemu brankáři Frantovi Dvořákovi, který skvěle zaskočil za nemocného Jakuba Pokorného. Těsně před koncem už se povedlo jen snížit na 2:3," dodal Schettl.