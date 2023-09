/FOTO, VIDEO/ Tolik očekávané divizní derby mezi Chomutovem a Louny dostalo zápletku ještě před výkopem. Na páteční zápas dvou severočeských rivalů byl nominován kontroverzní sudí Marek Pilný. Hostující tým ústy manažera Tomáše Beneše protestuje. Má podezření, že ne vše bude takzvaně košer.

Poslední skandál jiného arbitra Michala Patáka, kterému se přezdívá se Řezník z Horní Břízy, je ještě v čerstvé paměti. | Video: FK Admira Praha

Dvě nechvalně známá jména z řad rozhodčích přes plejádu afér a průšvihů z fotbalové scény nezmizela. Zarážející je, že sudí Michal Paták, respektive Marek Pilný, opakovaně zasahují například do zápasů probíhající sezony divizního Chomutova.

Duel 2. kola Nespeky - Chomutov (3:3) řídil Marek Pilný, ve 3. dějství zápasu Chomutov - Újezd Praha (3:1) byl v pozici hlavního rozhodčího pro změnu Michal Paták. Zkuste hádat, kdo je delegován na stejný post pro páteční předehrávku 9. kola a zároveň pro severočeské derby Chomutov vs. Louny… Odpověď zní: Marek Pilný.

Tomáš Beneš, zkušený manažer FK SEKO Louny, se nad jejich delegací, slušně řečeno, pozastavuje. Přitom zdůrazňuje, že jde pouze o jeho osobní názor a ne postuj klubu jako takového.

"Vždy jsme rozhodčí hájil, ale teď mě situace kolem nich začíná štvát. Lidi, kteří měli nějakou minulost a průšvihy v lize si jezdí v klidu pískat divizi do Chomutova a to se mi tedy opravdu nelíbí. To nechápu. Minule tam byl Michal Paták, teď nás tam bude řídit Marek Pilný, který byl v nejvyšší soutěži opilý na lajně v Příbrami," připomíná Beneš.

Bude obsazení sudích nějak řešit? "Myslím, že ani nemůžeme. Chci ale, aby se o tom vědělo a četlo. Nelíbí se mi, že jsou ještě ve fotbale. Neměli by být. Já jsem kvůli těmto lidem po dvaceti letech skončil s pískáním fotbalu. Kvůli Berbrům a spol. Ti co s nimi měli být zavření, teď jako budou pískat zápasy v divizích, jo? To je za mě osobně, ne za klub, nepřijatelná věc. Nechci do toto zatahovat Louny, ty za to nemůžou, ale mě osobně se to příčí a jsem z toho špatný," dodal lounský manažer.

Nakolik mohou vlastně obsazení kluby změnit? "Pokud má někdo problém, tak se snažíme vše řešit. Komise to chce mít bez potíží, pokud někdo zavolá, snažíme se vyhovět. O Lounech ale nevím, nikdo se neozval, proto jsme nic neřešili," konstatoval sekretář řídící komise pro Čechy David Anděl.

Majitel a šéf chomutovského klubu Radek Zaťko s delegací Marka Pilného problém nemá. "Já si myslím, že má pan Pilný ty věci za sebou a každý si zaslouží druhou šanci. Uvidíme, jak ji využije. Myslím si, že už by mohl být ponaučený. Pokud derby zvládne v pohodě, tak to asi nikdo řešit nebude a i já budu v pohodě. Pokud by měl nějaké jiné škraloupy, tak by ho komise rozhodčích asi už dávno z listiny vyloučila," vyjádřil se k situaci Zaťko, bývalý kvalitní brankář.

Před sedmi lety komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR vyřadila z listiny pro profesionální soutěže Marka Pilného, jenž se podílel na řízení ligového duelu mezi Příbramí a Slavií Praha pod vlivem alkoholu. Kariéru zahájil v roce 1995, od roku 2010 řídil na pozici asistenta i prvoligové zápasy až do roku 2016. V letošní sezoně řídil zápasy Nespeky - Chomutov 3:3, Neratovice - Hřebeč 4:0. Vysoká - Broumov 5:1 a Turnov - V. Hamry 4:5.

Poslední skandál jiného zmiňovaného arbitra Michala Patáka, kterému se přezdívá se Řezník z Horní Břízy, je ještě v čerstvé paměti. V srpnovém duelu třetí ligy mezi Admirou a rezervou Českých Budějovic (2:1) nařídil zcela evidentně vymyšlenou penaltu a příslušná komise rozhodčích ho s okamžitou platností vyřadila z listiny.