Je to mise, nad kterou by možná váhal i herec Tom Cruise alias agent Ethan Hunt z akční filmové ságy Mission Impossible. Ale pozor! V Lounech žádnou poraženeckou náladu nečekejte. Naopak!

„Máme bohužel zraněné čtyři klíčové hráče, osu mužstva a to se v zápase s Březovou muselo projevit. Ale my nic nebalíme, já si myslím, že záchrana je stále reálná, když pod sebe dostaneme dva týmy a uvidíme kolik jich bude chtít postoupit z krajského přeboru,“ řekl Deníku manažer FK SEKO Louny Tomáš Beneš. Z jeho vize je možnost přeskočit předposlední Nespeky a další Cheb. Louny na oba soky ztrácejí tři respektive čtyři body.

„Je to fotbal, stát se může všechno. Dlouho jsme nevyhráli, hráči to mají v hlavách, ale může přijít jedna výhra a všechno se třeba k lepšímu obrátí,“ přemítá Beneš.

Už zmíněná zranění donutila trenéra Pavla Schettla v zápase s Březovou přeskupit sestavu a improvizovat. „Museli jsme řešit hodně absencí hlavně ve středu pole. Chyběli Dolejší, Soukup, Fiřt a nemocný Hradecký. Proto někteří hráči nastoupili na nezvyklých postech,“ řekl trenér Schettl.

První poločas ještě přinesl vyrovnanou hru a hubené vedení hostů 1:0, které dostal do vedení ve 33. minutě Veselý. Jenže domácí zůstali střelecky impotentní a tak hosté po obrátce stran přidali dvě trefy a odvezli tři body. Nutno dodat, že Březová hrála od šedesáté minuty oslabená o vyloučeného Vymyslického, který dostal druhou žlutou a v součtu červenou kartu.

„Určitý zvrat mohlo přinést vyloučení hostujícího hráče, ale naše finální fáze je bez nápadu a i bez důrazu. Trest na 0:3 v posledních minutách byl už jen kosmetickou úpravou. Pro mě velké zklamání, vlastně ve všech herních činnostech včetně nasazení," poukázal trenér.

Brankář Pokorný: Prvních třicet minut fajn a pak konec

Brankář Jakub Pokorný je lounská stálice. Jak on viděl poslední zápas s Březovou? „Prvních třicet minut z našeho pohledu vypadalo dobře a říkal jsem si, že to půjde. Ale pak jsme z jedné akce dostali gól a od té doby jsme se nedostali do zápasu a byli horším týmem. Myslím si, že musíme přidat na bojovnosti a jak se říká: Jezdit po prdeli, protože takhle se o záchranu nehraje,“ řekl gólman Loun Jakub Pokorný.

Louny mají na posledním místě pět bodů. Dá se taková ztráta vůbec smazat?

„Ano, ztráta je to velká a bude to hodně těžké až nemožné, ale věříme a budeme bojovat do posledního zápasu, abychom divizi v Lounech udrželi,“ dokreslil gólman, kterého o víkendu čeká s týmem výjezd na hřiště čtvrtého týmu z FK Meteor Praha.