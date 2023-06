Neschovával se za žádné líbivé fráze, ale pojmenoval všechno, jak to je a přiznal svůj velký díl viny. Manažer divizních Loun Tomáš Beneš není spokojený s posledními výsledky týmu. Sám ovšem přiznává, že to jde z velké části na jeho hlavu, když nedokázal v zimě reagovat na zranění klíčových hráčů a posílit dostatečně kádr do jarních odvet.

Manažer FK SEKO Louny Tomáš Beneš. | Foto: archiv Deníku

Louny se v posledních zápasech trápí. Před pár týdny schytaly doma pětigólové příděly od Kladna, Kosmonos a naposledy 0:4 od Chomutova. Fanoušci spílají hráčům. „Hráči si zlobu fanoušků nezaslouží. Vinu nesu já. Nedokázal jsem reagovat na zranění klíčových hráčů jako Sulovský, Vokurka. V zimě jsem dělal co jsem mohl. Měl jsem příslib od hráčů z Horního Jiřetína, nakonec je k nám nepustili. Je složité k nám dostat kvalitní hráče, hodně z nich radši vyhledá jinou fotbalovou adresu. Na výkonném výboru nabídnu svou rezignaci, skladba týmu jde za mnou a nejsem ten, co strká hlavu do písku,“ říká manažer FK SEKO Louny Tomáš Beneš. Přitom jedním dechem dodává, že parta je zde skvělá. „Tu máme v Lounech parádní, ale výsledky nejsou. Podzim jsme měli skvělý, jaro je strašné. Chybí nám kreativní fotbalista do středu hřiště, dravec do útoku, který dokáže vymýšlet a dávat góly. Je to také samozřejmě otázka financí,“ doplňuje Beneš.

Vše podtrhla poslední porážka od Chomutova 4:0, ze které by se mohlo zdát, že hosté domácí přejeli, ale… „Myslím si, že jsme herně byli lepší. Chomutov nás nepřejel, ale využil našich chyb a dal góly,“ popsal manažer. To samé viděl i trenér Libor Klíč. „Chomutov neměl jiné šance než ty, které jsme mu připravili. Mělo to skončit 0:0, říct si, že to byl hrozný fotbal a jít domů,“ popsal kouč Loun, který na začátku sezony vystřídal Zdeňka Kudelu.

„Libor je správný fotbalový šílenec. Nedávno prodělal operaci kyčle a z nemocnice už pracoval. Na zápas se dobelhal o berlích, když měl ještě odpočívat, proto mne to mrzí i kvůli němu a našim fanouškům, kterým se chci za výsledky omluvit,“ dokreslil Tomáš Beneš.

Ve fotbalové Divizi B zbývají do konce sezony dva zápasy. Louny se o víkendu představí na trávníku pražského Újezdu a derniéru ročníku obstará domácí duel s Libiší.