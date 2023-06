Netradiční byla doba, kdy se utkání hrálo, ale i samotný úvod utkání. Domácí se totiž již po devíti minutách ujali vedení. Seri Bagou udržel míč u zadní čáry, poslal jej pod sebe k Myškovi, ale Hradecky si zakřičel, aby mu spoluhráč balón přenechal. Ten jej pustil a Hradecký z hranice vápna prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Ještě veseleji bylo na domácí lavičce ve 23. minutě. Myška uvolnil Seriho Bagoua a ten své sólo proměnil ve druhou branku Loun. Už za pět minut nahrával Serimu Šimeček, jenže gólman Brožek dokázal střelu poslat mimo tyče. Pak aktivita domácích opadla, přizpůsobili se hostům a žádnou další šanci si již nevytvořili.

Po změně stran začali hosté vystrkovat růžky. V 52. minutě musel brankař Klíč zasahovat proti střele Přibyla, kterou vyrazil na roh. Blízko ke třetí brance Loun měl v 67. minutě Myška. Ten se probojoval až do vápna, z úhlu vystřelil, jenže Brožek stačil špičkou kopačky poslat míč na roh. Hned v následující minutě Myška posunul na Popoviče, ale i tentokrát stálo při gólmanovi Libiše štěstí a stačil střelu vytěsnit nad břevno. Další šance přišly v závěru utkání. Nejdříve se do ní dostal Hradecký, jehož střelecký pokus Brožek kryl. Pak se na druhé straně dostal ke střele Kvída, ale těsně minul levou tyč. Dvě minuty před koncem si Hradecký povodil míč před celým velkým vápnem a pak vypálil. Bohužel mířil kousek nad.

Pak se utkání p v poklidu dohrálo a Louny tak ukončili sezónu výhrou a zůstávají na 8. místě divizní tabulky.

„Věděli jsme, že nechceme poslední zápas končit porážkou. Pomohla nám první rychlá branka, která nás uklidnila. Libiš nehrála špatně. Bylo vidět, že jim už o nic nejde. hráli uvolněně. Je hrozná škoda, že jsme nevyužili šancí ve druhém poločase a nerozhodli třetí brankou. Mohlo se stát, že bychom z náhodné akce inkasovali a pak by to bylo složitější. Nás ale podržel gólman. Odehráli jsme to spíše silou vůle, ale na poslední zápas dobrý,“mohl si spokojeně po utkání oddechnout trenér Libor Klíč.

Co bode po letní přestávce je zatím otázka. Jisté je, že mužstvo bude třeba posílit, najít klasického útočníka, který v Lounech po odchodu Gajeckého (před rokem a půl) stále citelně schází. Problémy jsou ale i v záloze, nebo obraně. Stačí několik zraněných hráčů a Louny nemají kvalitní náhradu.

FK SEKO Louny - TJ Sokol Libiš 2:0 (2:0)

Branky: 9. Hradecký, 23. Seri Bagou. Rozhodčí: Coufal - Hoch, Talpáš, ŽK 2:1, 115 diváků.

FK Louny: M. Klíč. - Šimeček, Fiřt, Verner, Kovalčík - Švejda, Hradecký, Myška, Popovič (89. Bichrt), Hasil (85. Zerner) - Seri Bagou (79. Štourač).

Sokol Libiš: Brožek - Kvída, Macháček, Jelínek, Elysberg - Stibora, Trýzna (55. Ciolek), Dušek, Chalupa (76. Smetana), Přibyl (62. Mlejnek)- Velešník (46. Jánský).

Jaroslav Tošner