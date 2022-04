Ani tento zápas nezačali domácí nejlépe a již v 6. minutě se dostal do šance hostující Vokoun. Jeho střelu mířící do sítě stačil jeden z obránců Loun odvrátit na roh. Za necelou čtvrthodinu mířil vedle Pokorného branky Černý. Domácí se dostali do první šance ve 22. minutě. To z levé strany vyslal na branku střílený centr Šimeček. Gólman Sailer míč neudržel a ten se dostal ke Klimtovi. Ten se však nedokázal rozhodnout, jestli vystřelit, nebo přihrát a nakonec poslal míč do prostoru, kde byli jen hosté a ti míč okamžitě uklidili do bezpečí. Ve 33. minutě pálil z voleje Sulovský po centru Švejdy, ale Obrtlík odvrátil hlavou na roh.