Další dva aspiranti na postup do třetí ligy potvrdili ambice, Kladno připsalo výhru 7:0, SK Hřebeč, černý kůň soutěže, který má v kádru Jakuba Podaného, Tomáše Jablonského či Dušana Šventa, na úvod úvod zvítězil 7:1.

Překvapením 1. kola jsou ale FK SEKO Louny.

Co k výkonu řeknete?

"Jsme velice spokojení. Zápas s jedním z divizních favoritů jsme zvládli precizně, přehráli fyzicky i fotbalově. Soupeře jsme zaskočili, přijeli si pro tři body a nevezou nic. Ještě půl hodiny po zápase Neratovičtí nechápali, co se jim stalo a cop se děje…"

V létě jste přivedl deset nových hráčů. Do základní sestavy hned tři naskočili - Marek Jungmann, exžatecký kanonýr Pavel Klíč a nigerijské kladivo Daniel Olajide Ademuwagun, jenž v 58. minutě zápas rozhodl…

Pomohli ke kvalitnímu výkonu. Jsem rád, že naplnily očekávání, že se střelecky hned v úvodním střetnutí prosadil Olajide, může mu to pomoci k sebevědomí.

Deset divizních posil, Louny vytasí esa. Ind i Nigerijec jezdí na koloběžkách

Co vás ještě potěšilo?Po dlouhé době nám pomohli náhradníci, po změnách nešel náš výkon k horšímu. Ti co do střetnutí naskočili, byli vidět. Lavička je vyrovnaná, z nováčků se jako střídající ukázali Filip Štěpánek, Tobiáš Svoboda, Juraj Ficko a v závěru naskočil i David Linda.

Po zápase jste chválil i trenéra Libora Klíče…

Prvně jsme tady hráli na tři stopery, to jsem v Lounech nezažil. Trenér rozestavení zvolil přesto, že jsme hráli proti favoritovi na postup a za to si zaslouží klobouček.

Jak tedy premiéru celkově hodnotíte?

Jsme spokojení, po jarním trápení se na Louny konečně dalo koukat, v porovnání s koncem minulé sezony to bylo jako nebe a dudy.

Mají se soupeři lounské party bát?

Po jednom zápase bych nedělal velké závěry, určitě nebudu mít nějaké velké řeči. Už příští víkend nás čeká další zápas.