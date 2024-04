Fotbalisté Kladna nezastavují ve své sérii výher a na jaře zůstávají po pěti odehraných kolech dál neporažení. Proti posledním Lounům potvrdili Kladeňáci na domácím hřišti svoji kvalitu a zvítězili přesvědčivě 4:1. Mrzet mohlo jen zranění Jankovského, po kterém dohrávali domácí v deseti, a inkasovaný gól v samém závěru.

Zdeněk Hašek po utkání SK Kladno - FK Seko Louny | Video: SK Kladno

Domácí od začátku diktovali tempo hry a bylo jen otázkou času, kdy odskočí do vedení. Zpočátku hrozil hlavně aktivně hrající Pospíšil, jeho dvě velké šance ale zlikvidoval dobře chytající gólman Pokorný v brance hostí.

Kladno si tak muselo pomoci standardní situací. Tomáš Jankovský, který poprvé nastoupil v základu, se postavil k přímému kopu kousek před pokutovým územím a krásnou trefou do bližší šibenice poslal svůj tým do vedení. Druhou branku posléze přidal po centru a zaváhání hostujícího brankáře Dominik Šíma.

Ty s*áči… Střelec Exner přestřelil. Vyhrožoval sudímu, čeká ho disciplinárka

SK pak pokračoval v aktivní hře i úvodu druhého poločasu, kdy dokázal přidat další dvě přesné trefy. Už dvě minuty po přestávce si srazil balon do vlastní brány lounský Petr Fiřt. Hosté následně mohli snížit, žádná z jejich šancí se ale neujala a Kladno udeřilo počtvrté. Kombinaci ve vápně zakončil přesně Vladimír Procházka.

Zdánlivě stoprocentní výkon dostal vady na kráse až později. Domácím se zranil autor první branky Jankovský, a protože mužstvo už využilo všechna střídání, muselo dohrávat v deseti.

I proto měli v posledních dvaceti minutách nápor Lounští, kteří nakonec z poslední akce zápasu zapsali alespoň čestný úspěch. Centr uklidil do brány na zadní tyči střídající Tomáš Beneš. Domácí i tak zvítězili přesvědčivě 4:1 a v pěti jarních zápasech brali kompletních 15 bodů.

Z kanonýra je rozhodčí. Neblbni, budou na tebe jen řvát, popisuje Patrik Zomer

„Beru na sebe, že jsem vystřídal všech pět hráčů za stavu 4:0, protože jsem chtěl, aby si zahráli i ostatní a viděli jsme je při mistrovském utkání. Bohužel se nám zranil Jankovský, takže jsme posledních dvacet minut hráli v deseti. Tím to bylo ovlivněné – už jsme se pak nedostávali do zakončení. To beru na sebe, i inkasovaný gól jde za mnou. Neměl jsem to takhle dělat,“ hodnotil po utkání domácí trenér Zdeněk Hašek. Výhry si i tak pochopitelně vážil.

Louny tak dál zůstávají na posledním místě tabulky s osmi body. Předposlední celek Chebu má na ně náskok tří bodů.