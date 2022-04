OBRAZEM: Louny nedostaly ve Slaném šanci. Padly jasně 0:3

Lounští fotbalisté cestovali v rámci pátého jarního zápasu na hřiště do Slaného a nebyla to veselá cesta zpět, když zde svěřenci trenéra Zdeňka Kudela padli bez nároku 0:3. Louny se tak po ztrátě propadly v tabulce až na jedenáctou příčku. Do jara vstupovaly ze šestého místa.

Divize B: derby SK Slaný (v modrém) - Seco Louny skončilo jednoznačným výsledkem 3:0. | Foto: Roman Mareš