Fotbalová divizní sezóna je za námi. Máte za sebou první sezónu u A mužstva. Podařilo se zopakovat loňský výsledek, co do umístění, ale po podzimu to vypadalo mnohem lépe. Čtvrtá příčka byla hodně nadějná. Vliv měla řada zranění hráčů základní sestavy. Byly zde i další příčiny? Do sezóny jsme vstoupili, s kádrem 22 hráčů, včetně mladých hráčů, kteří skončili v dorostenecké kategorii, nebo byli ještě v dorostu. Od prvních tréninků hráči pracovali velice dobře v tréninku a vcelku rychle vstřebávali způsob hry, který jsme chtěli praktikovat. Vyšel nám vstup do soutěže, po kterém jsme se usadili v první pětici nejlepších týmů a zůstali tam po celý podzim. Příčiny toho byly dvě. Za prvé jsem ve většině zápasů vstřelili první branku. A za druhé, jsme využili velice kvalitní střídající hráče, kteří nám takřka ve všech utkáních pomohli udržet nastolené tempo a dovést zápas do vítězného konce. To byly asi hlavní příčiny našeho úspěchu. Bohužel už v průběhu podzimu nám někteří hráči na vlastní žádost odešli jinam a začali přicházet i zranění.

Změnili jste něco v taktice, proti minulé sezóně. Během zimní přestávky jste se zaměřili na posílení fyzické kondice. Někteří hráči toho během utkání naběhali opravdu hodně.

Co se taktiky týče, tak základ byl daný. Ten vycházel z typologie hráčů, kteří tady byli. Drobné obměny pak vycházely buď vzhledem k soupeři, nebo z důvodu zranění hráčů. Co se kondice týče, tak to byl vzhledem velice dobré docházce hráčů na tréninky ten nejmenší problém.

Lounský trenér Liboš Klíč má za sebou první sezonu u divizního celku z Loun.Zdroj: Jaroslav Tošner

Na jaře to bylo hodně nevyrovnané. Solidní výkon proti České Lípě, na druhé straně velmi špatné domácí utkání s Kosmonosy a Kladnem. Inkasovali jste velmi rychlé branky. Ve venkovních zápasech naopak v závěru utkání (Štětí, Neratovice). Kde hledat příčiny? V koncentraci, fyzickém stavu, nezkušenosti mladých?

Taky bych rád znal důvody toho, proč, bylo jaro oproti podzimu tak odlišné. V zápasech jsme střídali lepší okamžiky s těmi hodně špatnými. Dostávali jsme hodně laciné branky, které stály nejen psychické, ale i fyzické síly. A to při úzkém kádru bylo to zásadní. Také nám chyběla kvalita a důraz před brankou soupeře, kde jsme se strašně těžko prosazovali. Nedokázali jsme vepředu udržet míč a naše obrana tak neměla moc možností si vydechnout.

Když porovnáme minulou a letošní sezónu, mužstvo letos má jen o čtyři body méně, ale dali jsme o 11 branek méně, na druhé straně inkasovali o 15 branek více. Už rok a půl schází klasický útočník a v obraně se objevovaly stále stejné chyby.

Myslím, že jste si takto položenou otázkou na ni vlastně sám odpověděl. A i v předešlé odpovědi jsou ty důvody popsány.

Během zimní přípravy přišlo mužstvo o tři hráče základní sestavy – Sulovského, Vokurku a Pokorného. Kuba se nakonec stačil vrátit, ale schází tu adekvátní náhrada, Kádr je příliš úzký. Odchodem Zíchy na marodku jste přišli i o deseti gólového střelce.

Tak u Sulovského to bylo zranění, které ho dlouhodobě limitovalo. Se sebezapřením dohrál ještě podzim, ale dále to už bez lékařského zásahu nešlo. U něj je ta absence o to bolestnější, že za tak tvořivého hráče, který byl schopen i střílet branky se náhrada hledá velice těžko. Kuba Pokorný měl velice nepříjemný pracovní úraz, který ho limitoval v podstatě v průběhu celého jara. Petr Vokurka měl velkou smůlu, že si v jenom z prvních přípravných zápasů zlomil kotník, a většina z nás si myslela, že jaro už nestihne. Naštěstí se zranění hojilo líp než všichni čekali a Petr se nejen vrátil na hřiště, ale dokázal mužstvu v rámci možností i velice pomoct. A v posledním měsíci jara se zranil i Dan Zícha, který byl nejlepším střelcem týmu.

Výraznými postavami mužstva jsou bezesporu Hradecký, Šimeček, Pokorný a také hrající asistent Verner. Jak vám pomáhali tito hráči v kabině, kdy se mužstvu nedařilo?To, jaký má mužstvo charakter se vždy ukáže ve chvílích kdy se nedaří. Tam je pak potřeba aby ti zkušenější pomohli nejen na hřišti, ale hlavně v kabině. A já musím říct, že svoji úlohu plnili velice dobře. Bylo z nich cítit, že jim to není jedno a že sami hledají důvody toho proč se nám přestalo dařit. V tomto ohledu nemám hráčům vůbec co vytknout.

Podaří se udržet hráčský kádr a dostatečně posílit? Máte signály, že by někdo chtěl v Lounech končit?

Kromě Dana Zíchy, který chce odejít za bratrem do Oldřichova nevím o nikom kdo by měl zájem odejít. Co se posílení týče, děláme s vedením klubu maximum, abychom kádr nejen rozšířili ale i zkvalitnili.

Snaží se klub navázat užší spoluprací s některý jiným klubem z vyšší soutěže?

Nápad je to velice dobrý, ale v současnosti o žádné větší spolupráci s jiným klubem nevím.

Kdy se po dovolené rozeběhne letní příprava a má klub již vyhlédnuté hráče, kteří by mohli tým posílit a vhodně doplnit i z vlastních odchovanců? Někteří hráči B týmu už nastupují a sbírají zkušenosti, ale výkonnostně je B třída divizi přeci jen vzdálená.

Příprava začíná 10. července a doufám, že už i s novými hráči, které se nám podaří přivést. Určitě se do přípravy zapojí i mladí perspektivní odchovanci, kteří pokud budou mít zájem se od zkušenějších hráčů mohou hodně naučit.

Jaroslav Tošner