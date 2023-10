Po vzájemné dohodě skončil na pozici kouče Libor Klíč, jenž v klubu nebude pokračovat ani na jiné pozici, a vedení klubu hledalo náhradu. Vysněnou variantou číslo jedna se stal právě Schettl, jenž se záhy stal vlastně staronovým trenérem, první trénink vedl ve středu.

V Lounech jste působil v letech 2014 až 2018, jak na to angažmá vzpomínáte?

Byl jsem tady čtyři a půl roku. Tenkrát jsem přišel do krajského přeboru, kdy byly Louny asi desáté. Byly spíš na sestup než na postup. Další rok jsme postoupili, sestoupili, postoupili, znovu sestoupili. Mám tam dva postupy i sestupy.

Z krajského přeboru do divize jste před dvěma lety dovedl Domoušice. Po oslavách triumfu v krajském přeboru se ale klub záhy kvůli nedostatku peněz prakticky rozpadl, vy jste svým bývalým, svěřencům pomáhal hledat angažmá, ale tu situaci jste tehdy nesl dost těžce a sám jste se do nové štace nepustil…

Nabídek bylo dost, ale až před týdnem dvěma jsem se dohodl na výpomoci v Klášterci. Takže teď pendlují mezi Kláštercem a Louny.

Louny přivedly na post trenéra jasnou volbu číslo jedna. Povede je kouč Schettl

Půjde to skloubit?Krátkodobě ano, pak se to bude muset řešit.

Na jak dlouho jste se vlastně domluvil v Lounech?

O tom jsme se zatím nebavili. Potřebujeme zvládnout posledních pět kol, pak se k tomu vrátíme.

Začínáte v sobotu dopoledne na horké půdě osmého Štětí, to není ideální soupeř na rozjezd…

Bude to těžké, ale to budou všechna utkání.

Do Loun v létě přišlo asi deset hráčů, spousta mladých kluků. Těšíte se na práci s nimi?

Určitě, ale myslím si, že to doplnění ideální, vzhledem ke složení mužstva, nebylo. Je tam spousta mladých kluků, pár starších, ale chybí mi tam střední generace.

Navíc lounský tým postrádá po letním odchodu dvacetigólového střelce Pavla Klíče do Žatce produktivního útočníka, snajpra. V deseti utkáních dal jen šest branek a má po Chebu druhou nejhorší ofenzivu v soutěži…

Co jsem viděl zápasy, tak v útoku problém je. Všiml jsem si, že je třeba ve vápně málo hráčů.

Klíč nabídl post a končí. Lounům má odemknout brány do vyšších pater nový kouč

Ve středu jste vedl první trénink, v pátek druhý…

Pár kluků tady znám z mládeže, některé z Teplic, jiné jsem viděl hrát. Ty úplně mladé neznám, ale to by mělo být v pořádku.

Jak vlastně poslední dny vnímáte? Těšíte se na lounskou misi, vaše angažmá budí pozornost a očekávání?

Vše se seběhlo tak rychle, že jsem se nad tím nějak extra nezamýšlel. Neměl jsem čas se zamýšlet. Teď vstřebávám milion informací. O hráčích, o týmech, o způsobu hry. Na všechno jsem měl čtyři dny. Opravdu masakr.

Přivedete si asistenta?

Zatím ne. Do konce podzimu zbývá prakticky měsíc, nějak to zvládnu. Pak na to bude čas. Stejně jako na debatu o podmínkách, za jakých tady v Lounech budu působit.

Klubový manažer Tomáš Beneš by byl spokojen, kdyby se k stávajícím pěti bodům podařilo do zimní pauzy získat dalších dvanáct. Z pěti zápasů hrajete tři venku. Po Štětí máte doma Cheb (nyní 14. v tabulce), jedete na hřiště Sokolu Nespeky (16.), máte doma pražský Újezd (4.) a končíte v Českém Brodě (13.). Co vy na to?

Já se soustředím na ty první tři body, o které se bude hrát ve Štětí. Co bude za týden, to se teprve uvidí. Musíme jít zápas od zápasu, krok po kroku.