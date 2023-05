Po propagační střele Hradeckého, ze 20 metrů, která šla nad, měli první velkou šanci hráči Loun po čtvrt hodině hry. Myškovu střelu z přímého kopu mířící přes zeď pod břevno vytáhl gólman Král nad břevno své svatyně. Bez velkých šancí se hrálo až do samotného závěru poločasu. Ve 44. minutě se před Pokorným objevil Vít, ale gólman Loun mu nedovolil zakončit. běžely poslední sekundy prvního poločasu. Louny dovolili hostům rozehrát, míč se dostal k Balážovi, který neměl komu přihrát a tak zpoza vápna napřáhl ke střele a vypálil. Pokorný se po střele na vzdálenější tyč marně natahoval. Hned po rozehrání byl poločas ukončen.

Jak první poločas končil, tak druhý začal. V 56. minutě přišla druhá chyba domácích. Vávra namazal přímo na nohu Halbicha, kterého už lounský zadák, nedokázal zastavit a bylo to 0:2. Lounští ale stále bojovali. V 64. minutě Seri Bagou přistrčil míč Šimečkovi, jenže jeho střela postrádala razanci a Král jeho pokus bez problémů přikryl. Další velmi pěkná akce byla k vidění v 73. minutě. Hradecký se nenechal Filipem odstavit od míče a ještě z úhlu stačil poslat před branku střílený centr. Král do míče jen plácl jednou rukou a poslal jej přímo před Šimečka, který nabídnutou šancí nepohrdl a vykřesal pro svůj tým jiskřičku naděje. Stačila minuta a bylo po naději. Po další ztrátě míče ve středu spolu si narazili Havel s Kazdou a druhý jmenovaný našel rozběhnutého Víta, který obešel Fiřta, položil si Pokorného a do odkryté brány vrátil Arsenalu dvoubrankové vedení.

Ani za tohoto stavu to domácí nezabalili a bojovali dál. Hosté úplně zbytečně přišli o míč, když jeden z jejich hráčů poslal míč do zámezí. Švejda okamžitě poslal dlouhý autový hod z levé strany na Myšáka, který svůj brejk zakončil přehozením Krále. Další velkou šanci měl v 87. minutě z přímého kopu hostující Bulejko, ale jeho střelu Pokorný vyrazil za postranní čáru. Ve třetí minutě nastavení zastavil rozeběhnutého Hradeckého u levé postranní čáry Hajdo. Ten inkasoval žlutou kartu a kopal se trestný kop. Do vápna přišel spoluhráčům pomoci i Pokorný, ale Šimečkova střela šla jen do zdi a pak už byl odpískám konec utkání, po kterém se hosté mohli radovat spolu se svými fanoušky, kterým přišli poděkovat za podporu.

Louny zůstávají stále na osmém místě tabulky a za týden jedou k dalšímu utkání do Neratovic-Byškovic, které jsou páté a mají o osm bodů více.

„Z hlediska týmového herního nasazení, bojovnosti a disciplíny při hře nemám dnes, vzhledem ke kvalitě České Lípy, co klukům vytknout. Hráli jsme trpělivě a čekali na šance. Od 70. minuty měli kluci tendenci otvírat hru. Dali jsme dva góly, jenže tři jednoduché situace nevyřešíme a dostaneme z toho tři góly. Takové chyby mužstvo, jako je Česká Lípa okamžitě potrestá. Proti minulým zápasů jsme měli dnes kvalitu a musíme dál hrát tímto způsobem. Výsledek 2:3 s prvním mužstvem tabulky není špatný, ale remíza 2:2 by tomu slušela víc,“ hodnotil po utkání mírně optimistický trenér poražených Libor Klíč.

FK SEKO Louny - FK Arsenal Česká Lípa 2:3 (0:1)

Branky: 73. Šimeček, 84. Myška - 45. Baláž, 56. Halbich, 74. Vít. Rozhodčí: Hes - Lerch, Štefan, ŽK 0:4, 210 diváků.

FK Louny: Pokorný - Šimeček, Fiřt, Verner, Kovalčík - Švejda, Vokurka (76. Štourač), Hradecký, Popovič, Myška - Seri Bagou (65. Hasil).

Arsenal Česká Lípa: Král - Dvořák, Filip, Hajdo, Krčmář (62. Žižka) - Baláž (62. Bulejko), Kazda (76. Pajkrt), Havel (76. Valta), Vít - Halbich, Nosek (70. Kříž).

Jaroslav Tošner