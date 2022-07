„Bohužel zlobí mě plotýnky, takže sám nevím, jak na tom před novou sezonou budu. Každopádně nástupce v klubu mám, když se vedení povedlo přivést z Mostu Honzu Koptu, který je také skvělým útočníkem,“ zmínil Martin Boček kamaráda, který v minulé sezoně pomohl osmnácti góly k postupu Baníku Most do třetí ligy.

Oba útočníci jsou typologicky podobní – vytáhli fotbalisté. „Je super, že máme Honzu, protože dosud jsme měli jen jedinou alternativu do útoku a tou jsem byl já. Já mám teď zdravotní problémy, takže je fajn, že to máme takto vyřešené,“ těší téměř dvoumetrového Bočka, který ovšem není v chomutovském celku nejstarším hráčem. Ještě o rok starší je totiž kapitán Patrik Gedeon.

„Jsme už takoví dva veteráni tady. Táhneme to spolu. Ještě pět let zpátky jsme vymetali každý trénink a teď už se pomalu hlásí zdraví. Já se budu pokoušet dát během prázdnin do kupy, ale odhadnout to zatím neumím,“ dodává Martin Boček, který i přes zdravotní problémy s týmem pořád žije. „Na začátku přípravy jsem byl pozdravit kluky v kabině a také pozdravit nového trenéra Tomáše Smolu. Snad se letos bude dařit a vylepšíme minulou ne moc povedenou sezonu,“ přeje si legendární Bočeli, stále jedna z nejvýraznější osobností fotbalové divize.