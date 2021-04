Od kdy hrajete fotbal? A vzpomente si i na svůj první gól?

Fotbal jsem začal hrát asi v 5 letech za Žatec a chvíli poté za Blšany. První gól budu mít asi někde natočený, ale to už si bohužel nepamatuji. (úsměv)

Za jaké kluby jste pak hrál?

Jako malý jsem prošel Žatcem a Blšany. Od 10 let jsem působil ve Spartě Praha, tam jsem byl až do B - týmu. Poté ale přišlo vážné zranění. Pak jsem měl 2 roky pauzu a k fotbalu jsme se vrátil pouze jako ke koníčku.



Máte nějaký zážitek, na který rád vzpomínáte? Vrchol kariéry?

Bude to asi gól Bayernu Mnichov ve finále turnaje v Rakousku. Bylo to ještě v dorostu za Spartu.



Určitě jste si zahrál se známými hráči. Jmenujte nějaké…

Hrál jsem se spoustou skvělých hráčů. Nejznámější z nich jsou Pamič, Podaný, Konaté, Vácha atd. Byli to kluci, kteří se chodili rozehrát za B - tým Sparty.

Asi je tedy zbytečné se ptát, jestli jste sparťan, nebo slávista…

Jsem Sparťan. Už jen proto, že jsem tam strávil 10 let. Ke Slavii bych momentálně řekl, že hrají super fotbal a dělá nám skvělou vizitku v Evropě.



Zažil jste ve fotbale nějakou komickou, nebo nevšední situaci?

Nemám nějakou nevšední situaci. Smějeme se v kabině a na hřišti často. (smích)

A naopak nepříjemný moment, který je spojený s fotbalem?

Vždycky to je a bylo nějaké zranění, které trvá déle a vyřadí mě mimo hru.



Máte v Lounech oblíbeného spoluhráče?

Jsem rád, když hraju a kryje mi záda Petr Vokurka. (úsměv)



Měl jste v nějakém zápase pocit, že je ovlivněný?

Abych byl upřímný, tak jsem měl ten pocit v hodně zápasech. Doufám, že se fotbal očistí. Bylo by to potřeba.



Jak si udržujete kondičku?

Máme nějaký individuální plán od klubu. Tak se podle něho řídím.



A věříte, že se začne na jaře hrát?

V dnešní době nikdo neví, ale rád už bych si na jaře zahrál.



Jaké máte plány do budoucna? Chtěl byste třeba být trenérem?

Chtěl bych hrát, dokud mi to zdraví dovolí. Ať už nižší, nebo vyšší soutěž. Roli trenéra nejspíš ne. Pouze radit synovi, kdyby se rozhodl, že taky bude fotbalistou.



Ondřej Holl