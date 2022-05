Utkání s velkým favoritem nezačalo pro domácí nejlépe. Běžela 21. minuta a Vokurka zahrál přibližně 5 metrů za půlící čárou rukou, čímž zastavil akci Neratovic a sudí Pena ukázal domácímu obránci červenou. Stačilo 7 minut a hosté šli do vedení. Dělovku z pravé strany sice Pokorný dokázal vyrazit, ale k míči se u zadní tyče dostal nekrytý Klobása, který skluzem poslal hosty do vedení. po půlhodině hry se na druhé straně dostával do šance Zícha, který se pokusil projít mezi dvěma bránícími hráči, ale ti jeho střelecký pokus odvrátili na roh. Netrvalo dlouho a opět udeřili hosté. Středem hřiště založil rychlou akci Rejman, ten přihrál na pravou stranu Klobásovi, který okamžitě našel před brankou zcela volného Pavlíka, a ten dával do odkryté brány na 0:2. Ani za tohoto stavu domácí nesložili zbraně. V 37. minutě vybojoval Švejda roh. Ten z pravé strany zahrával Švejda a hostující Pávek jeho centr poslal hlavou do vlastní sítě. Domácí tak začali rozfoukávat jiskřičku naděje.

OBRAZEM: Do Volevčic se po přestávce vrátil Memoriál Karla Raise

Do druhé půle poslal trenér Kudela na hřiště trio čerstvých hráčů. Hned po změně stran měl obrovskou šanci hostující Rejman, ale jeho pokus skvělý Pokorný zneškodnil. Po deseti minutách hry byl ve vápně faulován Seri Bagou a kopala se penalta. Tu s jistotou proměnil Šimeček a srovnal tak na 2:2. V 66. minutě měl velkou šanci vrátit hostům vedení Klobása, ale střela mu ve vápně nesedla a pálil vysoko nad branku. Za 12 minut se na druhé straně dostal do šance domácí Zícha, ale ani on netrefil bránu. Deset minut před koncem hosté překonali Pokorného, ale jejich radost měla krátký život. Střelec branky byl v ofsajdu. Závěrečnou dvacetiminutovku měli hosté převahu, ale Pokorného v brance, ani obětavě bránící domácí překonat nedokázali a tak si Louny připsali do tabulky další cenný bod.

V tabulce jsou nyní se ziskem 31 bodů na 11. místě a v příštím kole nastoupí v sobotu 7. května dopoledne na trávníku Aritmy Praha.

„Zrovna jsem si říkal, že snad všechny zápasy budeme muset dohrávat v deseti. V deseti se zmátoříme, kluci bojujou, zastupují se. Dnes pochvala klukům za bojovnost a kdyby Zícha proměnil ke konci svou šanci, tak mohlo být i lépe. Oni byli rychlí, fotbalovější. Mají hráče z Boleslavi. Když jsem tam působil, hráli v mládeži - Klobása, Vorasický. Dnes bod dobrej. Máme problémy. Neměli jsme klasického středového hráče. Popovič měl žlutou a báli jsme se, aby ho nevyloučil, a proto šel dolů. Na mladejch klukách je vidět nezkušenost, chybí důraz, ale učí se. Velmi dobře zahrál Šimeček a podržel nás gólman. Nečekal jsem, že to zvládneme. Měli jsme hodně špatnej vstup do utkání. O přestávce jsme si k tomu něco řekli. Až jsem se nepoznával, ale asi to pomohlo,“ hodnotil po utkání spokojený Zdeněk Kudela.

Drama v Edenu. Dvě penalty v nastavení, Plzeň spasil Beauguel. Karviná padá

FK SEKO Louny - FK Neratovice-Byškovice 2:2 (1:2)

Branky: 37. Pávek vlastní, 56. Šimeček z PK - 28. Klobása, 34. Pavlík. Rozhodčí: Pena - Fencl, Cihlář, ŽK 4:3, ČK ve 21. Vokurka (Louny), 205 diváků.

FK Louny: Pokorný - Šmalcl, Fiřt, Vokurka, Kovalčík - Šimeček, Zícha, Popovič (46. Zerner), Myška (46. Vávra), Švejda - Klimt (46. Seri Bagou).

FK Neratovice-Byškovice: Dědek - Chlumecký, Kalabis, Pávek, Vorasický - Pavlík, Nerger, Duch (76. Šobr), Klobása, Rejman (86. Buriánek)- Malák (57. Radosta).

Jaroslav Tošner