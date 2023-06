Hned první šance v utkání přinesla gól. Hostující Zimba Longu v 10. minutě přenesl hru až k levé postranní čáře, kde si míč zpracoval Schreiner. Ten se vydal nikým neatakován k brance a zpoza vápna vyslal střelu ke vzdálenější tyči a poslal hosty do vedení. Už za pět minut mohl z trestného kopu vyrovnat Šimeček. Jeho střela prolétla kolem zdi k pravé tyči, ale pozorného Radima Švejdu nepřekvapil. Ve 27. minutě dostal Šimeček balón do běhu a ještě před vápnem vyslal na branku polovysokou střelu k levé tyči. Gólman Švejda si poradil i s tímto pokusem a vyrazil ho na roh. Minutu před přestávkou dostal Hasil přihrávku od Myšky na penaltu jenže jeho střelu zblokoval jeden z bránících hráčů na roh.

Krátce po změně stran se mohli hosté radovat z druhé branky. Schreiner dostal přihrávku na malé vápno, ale trefil jen břevno. Další hrubka domácí obrany přišla po hodině hry. Hosté se dostali do ofsajdu a domácí měli míč. Verner rozehrál na Pokorného, ten podklouzl a poslal krátký míč směrem k Fiřtovi. Místo něho byl však u míče dříve Janošík a dával pohodlně do prázdné brány. Domácí se nevzdávali, ale když už se jim podařilo odcentrovat do vápna, nebyl tam nikdo, kdo by zakončil. Chomutov pak ještě udeřil v samotném závěru. V 90. minutě prostřelil Pokorného Černý a brankovou tečku udělal v nastavení Schreiner.

Louny i po porážce zůstávají desáté a v příštím kole nastoupí na půdě Újezda Prahy 4. Poslední utkání sezóny pak odehrají na domácím trávníku netradičně v sobotu 10. června od 15 hodin.

„Poměrně vyrovnaný zápas. Na všechny branky jim v podstatě přihrajeme. První gól po hrubé chybě a druhý gól nás úplně sestřelil. Nedá se říci, že by to kluci zabalili, ale v posledních třiceti metrech naše hra končí. Chybí nám klasický útočník zabiják, který se v prostoru před brankou umí pohybovat, dokáže si najít místo a zakončí. Teď je to před vápnem spíše hra na náhodu a čekáme, kdy nám to tam spadne. Když se tam nakonec balón dostane, tak tam není nikdo, kdo by zakončil. Bohužel rozhodly chyby, které děláme. Chomutov neměl jiné šance, než ty, které jsme mu připravili. Mělo to skončit 0:0, říct si, že to byl hrozný fotbal a jít domů. Výsledek je pro nás krutý, ale když děláme stále stejné individuální chyby …,“ viděl příčiny prohry trenér Libor Klíč, který ještě dlouhé minuty vstřebával krutou prohru o samotě na zcela prázdné střídačce. Jen si připomeňme domácí prohry s celkem Kosmonos 0:5 a stejný výsledek s Kladnem.

FK SEKO Louny - FC Chomutov 0:4 (0:1)

Branky: 10. a 90+1. Schreiner,61. Janošík, 90. Černý. Rozhodčí: Šálková - Špindlerová, Holakovská, ŽK 1:5, 250 diváků.

FK Louny: Pokorný - Šimeček, Fiřt, Vávra, Kovalčík - Švejda, Vokurka, Hradecký (62. Seri Bagou), Popovič (87. Zerner), Hasil (77. Fric) - Myška.

FC Chomutov: R. Švejda - Chaloupka, Kunart, Loungu, Kubík - Schreiner, Janošík, Matyáš (61. Černý), Hamouz (71. Krása), Hříbal (61. Hynek) - Jelínek (71. Gedeon).