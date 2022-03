Od úvodního hvizdu měli hosté převahu, kterou zhodnotili v 10. minutě po rohu z pravé strany se hlavou trefil Moravec. Následovalo několik sérií rohových kopů v podání fotbalistů Českého Brodu, ale všechny se dařilo domácím odvrátit. První šanci měli Louny ve 27. minutě. To zahrávali Šimečkem přímý kop. Míč odražený od zdi se dostal k Zíchovi a jeho hlavička se zastavila až v síti za Přibylovými zády. Další větší šance už v prvním poločase k vidění nebyly a do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu.

Už pět minut po přestávce měl velkou šanci hostující Franc, ale mířil vedle. V 52. minutě šli na tři hostující hráči na jednoho domácího. Medek přenesl hru z levé strany na pravou, kde postupoval Moravec, ale ten svou šanci doslova zahodil. O deset minut později se po levém křídle protáhl Zícha, odcentroval do vápna na Švejdu, kterého poslal k zemi Kejha a kopala se penalta. Pokutový kop se štěstím o tyč proměnil Myška a poslal Louny do vedení.

Ve třetí minutě nastavení se ještě dostal do šance hostující Sklenička, ale dříve, něž stačil vystřelit, tak jej zastavil Fiřt. Louny tak braly tři body v ceně zlata a v příštím zápase se představí v Ostrově. V tabulce jsou Louny páté o dva body před svým dnešním soupeřem.

„Hrozně se nám to sype. Hráli kluci, kteří týden neviděli míč. Někteří jsou po nemoci. Vokurka se nám zranil ve středu na tréninku. Seri přiletěl včera večer, proto musel jít do hry i Kalivoda. Veledůležité tři body dneska. Potřebovali jsme vyhrát a zvládli jsme to. Moc jsme to potřebovali, ale je otázka, s kým to budeme hrát,“ uvedl po zápase Zdeněk Kudela, trenér Loun.

FK SEKO Louny - SK Český Brod 2:1 (1:1)

Branky: 27. Zícha, 62. Myška z PK - 10. Moravec. Rozhodčí: Hrivík - Cichra, Nadras, ŽK 4:3, 267 diváků.

FK Louny: Dombrovskij - Šimeček, Vávra, Fiřt, Kovalčík - Zícha, Sulovský (74. Minařík), Šmalcl (67. Kalivoda, 86. Seri Bagou), Myška, Švejda - Klimt.

SK Český Brod: Přibyl - Carda (76. Kocourek), Kejha, Václavík, Poběrežný - Sklenička, Kubiš, Franc, Medek, Palečko (67. Fikejz) - Moravec.

Jaroslav Tošner