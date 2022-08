Úvod utkání patřil domácím a byl to právě Klimt, kdo se dostal ve 24. minutě do obrovské šance. Jeho střele z malého vápna však chyběla razance a tak jí stačil gólman Fülöp nohou poslat do bezpečí. čtyři minuty před přestávkou poslal před branku pěkný centr Sulovský. Klimt míč nezasáhl, ale ten se dostal k volnému Hradeckého, jehož pohotová střela rozvlnila síť v brance českého Brodu.

Hosté si v prvním poločase vážnější brankovou příležitost nevytvořili, ačkoli zahrávali několik rohů i standardek. Se vším si poradila obrana Loun, nebo Pokorný hájící domácí svatyni.

Druhá půle byla téměř celá v režii hráčů Českého Brodu. Ti se však potýkali se zakončením.

Gólovou příležitost měl po hodině hry ze skrumáže před brankou Pokorného hostující Sklenička, ale brankař Loun si se vzniklou situací poradil. Z protiútoku se dostali po postupném útoku do šance domácí. Hradecký poslal do vápna čechraný centr na Švejdu, ale s jeho hlavičkou si Fülöp poradil. Za zmínku pak už stojí jen strkanice vzniklá po souboji Švejdy s Poběrežským, po které oba vyfasovali žlutou kartu. Poslední desetiminutovka byla vůbec bohatá na karty. Hlavní rozhodčí, paní Michaela Pachtová jich vytáhla hned šest.

Domácí ubránili i čtyřminutové nastavení a tak se mohli radovat ze zisku tří bodů, které jim zaručují krásné čtvrté místo v tabulce. K utkání příštího kola jedou Louny do Březové, která má o dva body méně.

„Dnes těžký, oddřený. Spíš, než fotbalovost tam byly nasazení a vůle. Čekali jsem, že to bude těžký soupeř, což se potvrdilo.Museli jsme být trpěliví a počkat si na šanci. Škoda, že jsme nevyužili šance z první půle. Hrálo by se nám jednodušeji. Soupeř po přestávce změnil způsob hry. Jen nakopával dlouhé balóny. Ve vzduchu byl výborný, ale my to týmovou prací na maximální úrovni zvládli. Skvělá obrana a Hradecký, který to odmakal a dal i třešničku na dort v podobě branky. Máme teď výhodu, že nestřídáme hráče z výkonnostních důvodů, ale aby dostali šanci všichni. Nebylo to moc ke koukání, ale my potřebovali tři body a ty máme. Nám to pomohlo udržet se ve vrchní třetině tabulky a do Březový pojedeme klidnější, uzavřel po vítězném zápase trenér Libor Klíč.

FK SEKO Louny - SK Český Brod 1:0 (1:0)

Branka: 41. Hradecký. Rozhodčí: Pachtová - Coufal, Šmat, ŽK 4:6, 257 diváků.

FK Louny: Pokorný - Šimeček, Verner, Fiřt, Kovalčík - Myška (61. Švejda), Vokurka, Sulovský, Popovič, Hradecký (77. Hasil) - Klimt (56. Sinu).

SK Český Brod - Fülöp - Carda (56. Fikejz), Kejha, Kadlec, Poběrežský - Sklenička (79. Minárčin), Václavík, Franc, Kalaš, Moravec (76. Novák) - Medek 56. Palečko).

Jaroslav Tošner