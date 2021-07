Jak vypadá příprava na novou sezonu? Kolik vás začalo s tréninkem?

Scházeli jsme se vcelku ve slušném počtu od poloviny dubna do 12. června, kdy jsme se přátelským utkáním v Hřebči rozloučili s nesezónou 2020/21. Přípravu na tu nastávající jsme začali 8. července. Každý začátek letní přípravy na úrovni poloamatérských soutěží je obdobný. Na úvodním tréninku se u nás sešlo 14 hráčů.

Do nové sezony jdete bez Vojtěcha Trupa, ukončil kariéru. Co se stalo?

Vojtu Trupa na jaře začaly trápil achilovky, začala se mu ozývat stará zranění, a tak se rozhodl nezahrávat si se zdravím. Jeho odchod mě velmi mrzí; jak fotbalově, tak i lidsky. Vždy jsem Vojtovi říkal, ještě tě přesvědčím fotbalu dávat daleko více, protože jsi pro mě hráč, na kterém by výkon mužstva měl stát. A s Vojtou se mi na hřišti moc dobře pracovalo. Samozřejmě, že brblal, že se moc trénuje, nebo že chci moc. Ale vždy se zeptal, řekl svůj názor a pomohl s ostatními. Bude mi chybět nejen osobně, ale i v kabině. A ta jeho "evačka byla skvělá.

Máte ale v kádru nové tváře. Šimeček a Švejda v Teplicích dokonce ochutnali ligu. Předpoklad, aby Lounům pomohli, je tu velký, že?

Michal Šimeček se Zdeňkem Švejdou jsou nejznámějšími hráči, kteří mužstvu opravdu pomohou. Vždyť mají za sebou prvoligové starty. Zatím s nimi pracuji vlastně jen týden, ale vedle velké fotbalovosti jsem se přesvědčil i o jejich skvělých charakterových vlastnostech. Oba by měli fotbalovost našeho týmu o dost povznést. Ale velmi dobře se projevují i další příchozí, Martin Klimt a Martin Myška. Oba jsou také velmi fotbaloví.

Dostanou šanci i dorostenci?

Z dorostu se s námi připravují Uldrich se Šoltysem a brankář Kořínek. Zatím se se seniorským fotbalem správně perou. Ale co mě mrzí, je vážné zranění Jakuba Záhoře. Jevil se moc dobře, ten by bojoval o místo v sestavě. Doufám, že v zimě se zase zapojí.

Opustí vás někdo?

Nevíme, co je s Vasilem Popovičem, který odcestoval začátkem června na Ukrajinu. Od té doby je nezvěstný. S jeho vitalitou a důrazem jsem hodně počítal. Odchod z fotbalu nám také oznámil kvůli novému zaměstnání Michal Kafka. Ten se hodně zlepšil. Ale když všichni hráči, se kterými počítáme, zůstanou pohromadě, nikoho dalšího už nebudeme shánět.

Ondřej Holl