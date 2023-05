Na lavičku se vrátil trenér Libor Klíč a musel řešit problémy se sestavou. Postrádal zraněného Zíchu a tak na hrot postavil Hradeckého. Ke konci utkání poslal do hry Vokurku, který se po těžkém zranění vrací do sestavy a zatím se rozehrává v béčku.

Stejně, jako před čtrnácti dny v utkání s Kladnem byli domácí v úvodní čtvrthodince vyrovnaným soupeřem, jenže pak už viditelně ztráceli. Ve 12. minutě si Švejda navedl míč z levé strany na střed a ze 20 metrů vypálil na branku. Brankař Šteiner měl se skákavou střelou k tyči plné ruce práce a míč mu vypadl za zadní čáru a dal tak domácím výhodu prvního rohového kopu. Stačilo však 5 minut a hosté šli do vedení. Švejdův zákrok na Pivaziho ve vápně byl nedovolený a nařízenou penaltu Pajer s trochou štěstí proměnil. Další obrovskou šanci měli hosté o tři minuty později. To se střela z Kubelkovi kopačky otřela o levou tyč Pokorného svatyně. Za další dvě minuty už branka padla. Centr z levé strany usměrnil hlavou Pajer do sítě. Třetí úder přišel v poslední minutě první půle. Domácí přišli o míč ve středu hřiště. Hosté šli okamžitě do útoku. Centr z levé strany prolétl do vápna, kdy byli dva hráči Kosmonos a volný Pivazi přesnou střelou ke vzdálenější tyči zvýšil na 0:3. Hned po rozehrání sudí Pekař poločas ukončil.

FOTO, VIDEO: Podbořany vyměnily trenéra. Poborský hned loupil v Málkově

Do druhého poločasu poslal trenér Klíč na hrot Seriho Bagoua a Hradecký se stáhl do zálohy.

Místo zvýšeného úsilí o snížení nepříznivého stavu však přišla studená sprcha v podobě čtvrté inkasované branky. Ve 48. zahrávali hosté dva rohy z levé strany. První Louny odvrátily, ale druhý centr propadl k Prieložnému a ten prostřelil vše, co stálo před ním. Pak se do šance dostali také domácí. Šimeček našel ve vápně Seriho Bagoua, jenže ten se z malého vápna netrefil mezi tři tyče. Další příležitost si hráči Loun vypracovali v 67. minutě hry. Kovalčík se prokličkoval kolem dvou hráčů, přihrál před vápno Hradeckému, ale jeho střela prolétla těsně nad brankovou konstrukcí. Běžela 72. minuta a v ní Pajer přespurtoval Vávru a zkompletoval hattrick. V další slibné šanci domácích těsně minul Seri Bagou vzdálenější tyč. Podobně s poslední příležitostí domácích pak naložil ještě Zerner.

Louny v divizní tabulce klesly na 8. místo o skóre za Březovou. Za týden je čeká utkání ve Štětí a pak domácí duel s kandidátem na postup do ČFL Českou Lípou.

FOTO: Náš nejhorší zápas, řekl kouč Dobroměřic po domácím nezdaru 0:3

„Prvních 15 minut tak špatných z naší strany nebylo, jenže po prvním gólu, laciném, se naše hra úplně zbořila. Až do konce poločasu jsme hráli dorostenecký fotbal. Kosmonosy si počkaly a každý svůj útok proměnily v gól. Ani druhý poločas jsme nezačali dobře. Víme, jak standardky zahrávají a stejně dostaneme rychlou branku. Klucí to dohráli se ctí. Nezabalili to, ale to je jen slabá útěcha. Mrzí mne, že když už si vytvoříme nějakou šanci, tak jí nedáme. Dneska jsme dostali nafackováno a musíme se z toho hodně rychle probrat. Uvidíme, jak na tom budou zranění hráči, protože při našem úzkém kádru už nebude kde brát. Kromě mladých hráčů z béčka. Musíme se rychle probudit a uvědomit si, jak se má divize hrát,“ hodnotil po utkání hodně zklamaný trenér Libor Klíč, který ještě dlouhé minuty po utkání zůstal sám sedět na střídačce a vstřebával krutou prohru svých svěřenců.

FK SEKO Louny - SK Kosmonosy 0:5 (0:3)

Branky: 17.,z PK 22. a 72. Pajer, 45. Pivazi, 48. Prieložný. Rozhodčí: Pekař - Řeháček, Hanousek, ŽK 2:0, 172 diváků.

FK Louny: Pokorný - Švejda, Verner, Fiřt, Kovalčík - Myška (84. Vokurka), Šimeček (87. Bichrt), Štourač (46. Seri Bagou), Popovič (84. Fric), Hasil (72. Zerner) - Hradecký.

SK Kosmonosy: Šteiner - Šimáček, Hrdlička, Podzimek, Kubelka (80. Hradec) - Král (66. Motyčka), Mašek (74. Omerbegovič), Prieložný, Pivazi (74. Zajíček) - Fabián, Pajer.

Jaroslav Tošner