Jak Vladimír Šmicer, tak Rudolf Řepka jsou tvářemi projektu Fotbalová evoluce. Jeho hlavním mottem je „Změň svůj okres, změníš český fotbal.“ Za Evolucí stojí i další známá fotbalová jména, například Jan Koller, Tomáš Sivok, Ondřej Lípa, Roman Bednář, Lukáš Zelenka a řada dalších.

Mimo jiného se na stránkách Fotbalové evoluce dozvíte, že: předseda FAČR o krajských nebo okresních funkcích nerozhoduje. Shora by se měla nastavovat koncepce a pravidla. Vespodu se rozhoduje o tom, kdo bude tato pravidla a koncepci určovat. Takže jednoduše – vy můžete přímo ovlivnit, jak bude vypadat fotbal ve vašem okrese a také to, kdo za vás bude volit předsedu svazu.

A tom vlastně byla schůzka v Lounech.

„Fotbalová evoluce necílí na profesionální fotbal. Z prvoligových klubů nás podporují Teplice, Bohemka, Opava, Dukla Praha, ale nám jde hlavně o okresy a kraje,“ řekl na úvod Vladimír Šmicer.

Pak své hosty seznámil předseda FK Louny Pavel Domecký se situací v klubu a hlavně s postoji, které zastává nejen on, ale i generální partner klubu, majitel společnosti SEKO, pan Vlastimil Sedláček. „Když jsme začínali spolupráci s firmou SEKO, přišel za mnou pan Sedláček a řekl: ´Pavle, neexistuje, abych se dozvěděl, že uplácíš rozhodčí. Hrajeme tedy čistý fotbal.´ Situace na svazu je taková, jakou si jí udělaly kluby. Fotbal je až za byznysem funkcionářů.“

„Nám jde o to, abychom vyjádřili svůj postoj. Jsme na straně Teplic. Krátce po zatčení Berbera jsem vyjádřili své postoje v tisku,“ doplnil svého předsedu člen výkonného výboru Tomáš Beneš.

„Zatčení Romana Berbera byl impuls pro řadu lidí. Kdy jindy začít se změnou. Teď je na to ideální doba. Oni přišli o svého bose, pyramida dostala trhlinu,“pokračoval Šmicer.

„Když změníme okresy a kraje, tak čistý fotbal dokážeme ohlídat,“ nastínil plán Rudolf Řepka.

„Náš fotbal není špatný. Máme tradici, umíme pracovat s mládeží, hrajeme na Euru, ale zásadní problém jsou rozhodčí. Ti na celý fotbal vrhají špatné světlo a s tím přichází problém se sponzory. Ne v profesionálních soutěžích, ale v těch nižších, kdy se sponzoři od fotbalu odvracejí. Důležitá je mládež, protože čím více bude v klubech odchovanců, tím větší budou návštěvy a tím lépe se budou shánět peníze,“ pokračoval Šmicer. „Fotbal musí být opět prestižní a pak budou mít lidi o práci na okresních svazech zájem,“navázal na jeho slova Řepka.

Situace však na okresech není jednoduchá. Ani v okrese Louny. Ví o tom své i Pavel Domecký. „Vyměnit lidi na okresech je těžké. Není dost těch, kteří by to chtěli dělat.“

„My chceme pomoci klubům na okrese. Říkáme jim, co mohou ovlivnit a co by měly chtít.

Musíte se sejít jako zástupci klubů. Třeba deset, patnáct. Další pak přijdou. Najděte si zástupce, kteří to budou dělat. Ve 39 okresech ze 49 se nám tato práce již podařila,“ podělil se o své zkušenosti Šmicer.

„Některé kluby se však bojí, že se to nepovede. Bojí se perzekucí ze strany svazu, které mohou fotbalový klub ekonomicky zničit. Malé venkovské oddíly mají ve vedení staré funkcionáře, které jsou ovlivnitelní,“ netajil se obavami Domecký.

Tyto obavy ale Vladimír Šmicer nemá. „ Na mnoha místech dochází ke generační výměně. Noví více přemýšlejí o tom, kdo je bude zastupovat.“

Valná hromada okresního fotbalového svazu v Lounech se blíží. Původní termín, 6. února, byl odložen na 10. dubna. Času je tedy dost. S výborem okresního svazu nemají zástupci lounského fotbalu problém. Otázka je jen, jestli bude chtít ve funkci pokračovat předseda Miloslav Sklenka.

Ještě během jednání se Tomáš Beneš spojil telefonicky se sekretářem Jaroslavem Mičkou. Oba fotbaloví funkcionáři si domluvili schůzku.

„Pokud se vám podaří domluvit setkání zástupců klubů, rádi přijedeme a předneseme jim cíle Fevoluce. Musíme začít na okresech, pak přijdou na řadu kraje. První schůzku s Fevolucí však musí iniciovat kluby. Ty nás nemusí podpořit, ale musí mít možnost volby. Znáte náš směr a jestli nás podpoříte, je pak vaše věc,“ uzavřel Vladimír Šmicer.

„Čím větší osobnost ve vedení svazu v okrese budete mít, tím větší kredit bude mít,“ doplnil ještě na samý závěr Rudolf Řepka.

Postaví se kluby okresu Louny na stranu Fotbalové evoluce, která rezonuje v FK SEKO Louny? To se již brzo dozvíme. Kandidátka se bude sestavovat koncem března tak, aby byla uzavřena týden před valnou hromadou.

Po ukončení rozhovorů si hosté prohlédli výrobu ve firmě SEKO, malou zoologickou zahradu i největší model jízdního kola.



Jaroslav Tošner