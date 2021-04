Kdy jste začal s fotbalem? A pamatujete si svůj první gól?

Fotbal jsem začal hrát v sedmi letech za Souš. Svůj první gól si nepamatuji, ale určitě to byla nějaká šmudla, moc pěkných gólů jsem nedal. (smích)

Střídal jste kluby? Nebo jste spíš věrný jednomu na delší dobu?

Do teď jsem byl jen ve třech klubech. Prošel jsem Souší, Mostem a nyní hraju v Lounech. Vždy si tak nějak klub oblíbím.

Jakého fotbalového úspěchu si nejvíc vážíte?

Už jsem zažil pár postupů do vyšší soutěže. To je asi to nejvíc, ta týmová radost.

Hrál jste s někým slavným? Nebo proti někomu slavnému?

Nedávno jsem si prohlížel fotky z dorostu, kde jsem nastoupil například proti asi současně nejlepšímu českému fotbalistovi Tomášovi Součkovi.



Co vás nejvíc pobavilo ve fotbale?

V poslední době mě na hřišti nejvíce baví výroky rozhodčích. Některé jsou opravdu úsměvné.

Zažil jste nějaký zápas, který byl ovlivněný?

Bylo dost zápasů, ve kterých jsem cítil křivdu, ale nezbývalo nic jiného, něž to překousnout a hrát dál. Myslím si, že samotný hráč s tím bohužel nic moc nezmůže. Každopádně doufám, že se český fotbal pročistí.



Máte nějaký zážitek, na který byste rád zapomněl?

Asi napadení skupinkou hráčů a fanoušků po mistrovském utkání, kde vše ukončil až příjezd policie. To určitě k fotbalu nepatří.



Louny mají zrekonstruovaný stadion. Jaký je?

Stadion se mi moc líbí, rekonstrukci už vážně potřeboval. Nejvíce si užíváme pozápasové vířivky.



Máte nějakého oblíbeného spoluhráče? A naopak neoblíbené protihráče?

Nejoblíbenější spoluhráč je určitě Jarda Sulovský. Vždy jsem rád, když je se mnou na hřišti. Obecně nesnáším mrňavý a rychlý protihráče. (smích)



Fandíte spíš Spartě, nebo Slavii?

V české lize nefandím vyloženě nikomu, ale v poslední době se rád podívám na kvalitní hru Slavie.



Jak se snažíte udržovat, když se netrénuje?

Máme předepsané individuální tréninky, které se snažím plnit, ale je to úplně něco jiného, než být s klukama na hřišti. Moc bych si přál, abychom si na jaře stihli zahrát, ale moc tomu nevěřím.



A přibral jste?

Nikdy jsem nebyl žádný proutek a na tom se nic nezměnilo, ale kila zůstala stejná. (úsměv)



Jaké máte plány do budoucna? Chtěl byste být třeba trenér?

V dnešní době budu rád, když se budu moct vrátit na hřiště. Trénování jsem si už zkusil v Lounech u přípravek, uvidíme, jak to bude, až budu starší.



Ondřej Holl