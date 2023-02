Ztráta v útoku? Teď se musí ostatní kluci ukázat, říká chomutovský šéf Zaťko

Šesté místo po podzimu není v divizním Chomutově vůbec špatná vizitka a vklad do jarních odvet. Otázkou ovšem je, zda si klub vybudované pozice udrží i pro jarní část Divize B. Druhého nejlepšího střelce soutěže Jana Koptu (10 gólů) klub pustil na výpomoc do Mariánských Lázní, kde chtějí na jaře zachránit Divizi A. Další ofenzivní štírek Daniil Doleček zase zamířil do třetiligového Sokolova.

Přípravný zápas mezi Mostem a Chomutovem (3:1). | Video: Deník/Václav Veverka

„Dá se říct, že v útoku jsme oslabili. Teď bude na ostatních klucích, aby se zviditelnili a ukázali se v ofenzivě zase oni,“ říká chomutovský šéf a zaskakující brankář Radek Zaťko. Kanonýr Jan Kopta by se měl po skončení jarní části vrátit zpět do kádru Severočechů. Dolečkovi nechtěl klub bránit v talentu, kterým převyšuje čtvrtou nejvyšší soutěž. „Má na víc, divizi dávno přerostl a my budeme rádi, když na sebe upozorní v ligových soutěžích,“ přeje mu Zaťko úspěch. Chomutov má za sebou čtyři přípravné duely, ve kterých svěřenci trenérů Tomáše Smoly a Ladislava Doksanského dvakrát remízovali 2:2 s dorostem pražské Bohemky a třetiligovým Ústím, pak podlehli 2:3 Mariánským Lázním a naposledy 1:3 třetiligovému sousedovi z Baníku Most. Florbalový Chomutov odvolal trenéry! O záchranu se budou bít Bocian a Neumaier „Máme za sebou poslední náročný týden v přípravě. Důraz na výsledky jsme takový nekladli, protože kluci šli do zápasů z velké zátěže, kondičně si sáhli na dno. V dalších týdnech se už budeme zaměřovat více na herní situace,“ popisuje Zaťko, který zápasy stejně jako trenéři prožívá z lavičky. Dobrou trefou se zatím v chomutovské přípravě jeví exotický silný zadák z Ghany Zimba Issifu, který už je kmenovým hráčem Chomutova. Zasáhl do kompletní série přípravných duelů. Jistotou je pokračování sedmačtyřicetiletého kreativce a středopolaře Patrika Gedeona. Z toho má Radek Zaťko radost. „Páťa je pořád náš nejlepší a nezkušenější hráč. Jsem rád, že pokračuje,“ uzavírá chomutovský boss.

