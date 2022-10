„Naše postavení v tabulce je příjemné, ale druhá liga je nesmírně vyrovnaná. Nelítáme v oblacích, za dva zápasy může být všechno jinak,“ zdůraznil Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.

V neděli jste otočili utkání proti Vlašimi. Klíčová byla červená karta hostů, je to tak?

My jsme do utkání nevstoupili špatně, díky rohovým kopům jsme si vytvořili tlak. Ale z toho posledního jsme po brejku dostali branku. Hodně jsme si to zkomplikovali, Vlašim hrála velmi dobře. Pomohlo nám to vyloučení, pak jsme dominovali a utkání otočili. Moc si toho cením, protože často je těžké hrát proti deseti. Jsem rád, že jsme to zvládli.

Dvě branky v utkání vstřelil Abdullahi Tanko. Je u něj patrný herní progres?

Určitě. Byli bychom rádi, kdyby to pokračovalo. Od začátku zvedá konkurenci. Prokazuje, že je velmi platný. Bavili jsme se s ním, že potřebuje čas. Ceníme si na něm jeho povahu. Je to trpělivý a fajn kluk.

Zeptám se ještě na jedno jméno. Brankář Martin Vaňák chytá drtivou většinu zápasů. Má tedy pevnou pozici?

Před sezonou bylo jasné, že tady máme dva vyrovnané kluky, kteří budou bojovat o post jedničky. Martin má teď lepší pozici. Je dobře, že je na sebe stále přísný. Mrzí ho, že dlouho nevychytal nulu. Svými výkony si momentálně říká o pozici jedničky. Moc dobře si uvědomuje, že nesmí polevit. Ta hranic úspěchu je tenká, za měsíc může být vše jinak.

FOTO: Obrat řídil Tanko, Varnsdorfu pomohla červená

Po smolné porážce s béčkem Slavie jste neprohráli soutěžní zápas. Změnilo se něco?

S klukama jsme si ten zápas vyříkali, něco málo se změnilo. Kluci moc dobře věděli, že tenhle zápas pokazili. Měli jsme na dosah remízu, ale sami jsme si vlastní chybou dali ťafku. Nepoložilo nás to, naopak nás to zdravě nakoplo k lepším výsledkům. Herně ale máme co dohánět.

Dobře. Prozradíte tedy, co musíte herně vypilovat?

Když se dostaneme do vedení, tak nám chybí větší dominance v zápase. Rád bych, abychom více drželi míč a zbytečně to jenom neodkopávali. Na tohle se určitě musíme zaměřit.

Aktuálně držíte třetí místo, jen bod za první Líšní. Ale je to tam letos hodně našlapané…

Ano, je to hrozně vyrovnané. Teď jsme třetí, ale za dva, tři zápasy může být všechno jinak. Vemte si Vlašim. Hrála u nás dobře, ale je poslední. Věřím, že se v tabulce postupně posune. My si vážíme toho, kde se nacházíme. Ale rozhodně to nepřeceňujeme, nelítáme v oblacích. Musíme stále poctivě pracovat.

Pomikálek vyměnil motorku za houbaření. V Ústí musíme hrát tvrdý basketbal

Překvapila vás vyrovnanost druhé ligy?

Opravdu mě to překvapilo. Za mě je to fakt kvalitní soutěž, ve které si ani v jednom zápase „neodpočinete.“ Můžete porazit každého, ale také s každým prohrát. Jak už jsem řekl. Umístění v tabulce si vážíme, ale po ramenou se rozhodně neplácáme.

Vy jste po vašem nástupu do funkce trenéra říkal, že Pavel Drsek, váš předchůdce, nastavil laťku vysoko. Dá se už teď říct, že jí Miroslav Holeňák minimálně dorovnal?

Určitě ne, na to je hodně brzo. Zrovna nedávno jsem s Pavlem mluvil a říkám mu Pavle, naše výsledky jsou pořád tvoje zásluha. On je gentleman, takže mi oponoval to ne, to už je tvoje práce. Na hodnocení mé práce je strašně brzy, o tom se můžeme pobavit za rok, za rok a půl. Zůstávám pokorný.

Další zápas hrajete s Vyškovem v Drnovicích. Pro vás jistě speciální zápas, neboť jste právě v Drnovicích odehrál 117 zápasů.

Máte pravdu, moc se tam těším. Z Vyškova mě poprosili o rozhovor. Zažil jsem tam krásné období, strašně rád vzpomínám na tamní lidičky. Nedávno jsem tam hrál za starou gardu, jsem rád, že tam Vyškov hraje. Ale to neznamená, že tam pojedeme na výlet. Rozhodně tam chceme vyhrát.