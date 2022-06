„Každý má svůj styl hry. Věřím, že s novým trenérem najdeme společnou cestu a bude se nám dařit,“ má jasno hráč, který na severu Čech odehrál už dvanáct sezon.

V poslední druholigové sezoně jste skončili na šestém místě. Bojovali jste i o barážové příčky. Jak poslední ročník hodnotíte?

Myslím si, že celkově je pro nás šesté místo dobrým výsledkem. Spokojený mohl být klub i hráči. Samozřejmě jsme tam bojovali o první tři místa. V dubnu se nám ale tolik nedařilo, ztratili jsme tam pár bodíků, které nám pak v konečném součtu chyběly. Ale jak jsem řekl, to šesté místo je úspěch. Hráli jsme docela pohledný fotbal.

V dubnu jste měli nabitý program. Právě v této fázi sezony se barážový sen rozplynul. Co se stalo?

Nezvládli jsme domácí zápasy s týmy, které byly v tabulce okolo nás. Bylo tam sice hodně zápasů, ale prostě to nevyšlo. Na únavu bych to nesvaloval.

Bojovali o účast v baráži, přesto trenér Drsek nečekaně končí

Už před koncem sezony oznámil překvapivý konec trenér Pavel Drsek. Jak jste přijal jeho rozhodnutí?

Myslím si, že to všechny překvapilo. S Pavlem Drskem jsme si sedli fotbalově, tak lidsky. Měli jsme to dobře nastartované. Ale on se rozhodl tak, jak se rozhodl. Musíme to brát.

Novým trenérem se stal Miroslav Holeňák. Hádám, že jste se ještě neviděli.

Ne, neviděli. Příprava nám začíná v pondělí 20. června, tam se uvidíme. Věřím, že budeme pokračovat v tom, kde jsme skončili. Každý má svůj styl, každý ten fotbal vidí jinak. Doufám, že najdeme společnou cestu a bude se nám dařit.

Vlastimil Gabriel, šéf klubu, během sezony několikrát říkal, že Varnsdorf potřebuje finance pro další sezony. Jak jste tohle nepříjemné téma vnímali v kabině?

Je jasné, že jsme se o tom bavili. Člověk nevěděl, co bude. Jestli do dopadne nebo nedopadne. Ale jakmile se nám prodlužovaly smlouvy, bylo jasné, že je všechno v pořádku. Jsme rádi, že to pan Gabriel zase všechno vyřešil a dal to dohromady. Tak, jako každý rok (smích). Je jedině dobře, že se ve Varnsdorfu bude dál hrát druhá liga.

A co vy? Letos oslavíte 34. narozeniny…

Nevím, jak dlouho ještě bude hrát. Ale smlouvu jsem ještě o rok prodloužil. S panem Gabrielem si vždy po sezoně sedneme a říkáme si, co a jak. Jestli se ještě cítím na to, abych týmu ještě něčím pomohl. Takže jsme se domluvili i pro další sezonu.

Holeňák míří do Varnsdorfu. Pavel mi tady zvednul laťku, říká nový kouč

Jak vy osobně hodnotíte poslední sezonu ze svého pohledu?

V zimě jsem měl covid, asi každý s tím bojoval. Měl jsem štěstí, že mě to potkalo mimo sezonu. Pak přišla nějaká zranění, ale to k fotbalu patří. Konečně jsme tady měli dobrou partu, trenér to všechno dobře nastavil. Vše vystihly naše výsledky.

Jaká je podle vás budoucnost varnsdorfského fotbalu?

Těžko říct. Já doufám, že se najde nějaký investor. Nechci, aby tady fotbal skončil. Vemte si, že Ústí sestoupilo. Široko daleko by se tady nehrála druhá liga. Věřím, že se bude pokračovat. Je tu dobré zázemí. Klub a lidi si tady druhou ligu zaslouží.

Koukal jsem, že jste si užili s manželkou pěknou dovolenou. Kdepak jste odpočívali?

Byli jsme na dovolené v Kapverdách. Naši holčičku hlídala babička s dědou. Týden jsme tak odpočívali, bylo to fajn. Teď už zase rodiče na plný úvazek.

Jaká je pro vás otcovská role?

Malé bylo osm měsíců, teď už je to s ní super. Je to prostě veselejší, než dříve (smích). Snažím se být nápomocný, pomáhat, vyjít vstříc. Nemám problém přebalit, nakrmit. Je to prostě moje malá holčička.

Vy jste rodák z Ukrajiny, máte tam stále rodinu. Určitě vás hodně zasáhla aktuální situace…

Je to hrozné, těžko se mi o tom mluví. Trvá to už přes tři měsíce. Je to šílené, moc si přeji, aby se to ukončilo. Trpí nevinní lidé.

Vy máte rodinu ve Lvově, viďte?

Jsou relativně v pořádku, tam je zatím klid. Ale nikde nevíte, co se tam může stát. Lítá to po celé Ukrajině. Přemístilo se to aktuálně na Donbas. Já prostě doufám, že tahle šílenost brzo skončí.