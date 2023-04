Ve středu doma zdemolovali Jihlavu 7:2 a upevnili si pozici mezi nejlepšími celky druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Skromný varnsdorfský tým navazuje na dobrou podzimní část. Ale hlavně zůstává v boji minimálně o pozice, které zaručují baráž o první ligu.

Miroslav Holeňák klepe s Varnsdorfem na barážovou bránu. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Trenér Miroslav Holeňák neschovává hlavu do písku. Přiznává, že by se Varnsdorf rád protlačil mezi tři nejlepší druholigové týmu. První postupuje přímo do Fortuna ligy, další dva si zahrají již zmíněnou baráž.

„Zatím se tomu s šéfem klubu panem Gabrielem na tohle téma bavíme okrajově. Zasmějeme se tomu. Bylo by to hezké, ale ve hře je ještě hodně bodů,“ přiznal v rozhovoru pro Deník Miroslav Holeňák, kouč FK Varnsdorf.

Pane trenére, ve středu jste až nečekaně hladce vyřídili Jihlavu, které jste nasázeli sedm branek. Jak jste celý zápas viděl?

Samozřejmě jsme spokojení. Před zápasem jsme takový průběh nečekali. Ale zase tak jednoduché to nebylo. Poločas byl vyrovnaný, dali jsme tam šťastnou branku do šatny. Herně jsme byli lepší, tlačili jsme a měli další šance. Mohli jsme v poločase vést větším rozdílem. Zlomový moment přišel na začátku druhého poločasu, kdy měla Jihlava velkou šanci a mohla vyrovnat na 2:2. Zápas se mohl vyvíjet jinak. My jsme pak opravdu měli štěstí v koncovce. Do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo. Strhli jsme to na svou stranu, byli jsme efektivní a zaslouženě vyhráli. S Petrem Papouškem a Radkem Porcalem jsme si říkali, že to byl na jaře první zápas bez nervů (smích). Vítězství si samozřejmě moc vážím.

Utkání tak trochu vybočovalo z vašich dosavadních jarních vystoupení, které byly hodně dramatické, vyrovnané a napínavé…

Máte pravdu. Dvakrát jsme zápas ztratili v nastavení, naopak v Příbrami jsme díky nastavenému času zase vyhráli. Hodně nervů nás stálo utkání proti béčku Slavie, hodně zajímavý duel byl doma proti Dukle, kde jsme prohrávali o tři branky, ale v nastavení jsme ještě bojovali o remízu. Po té hektice přišel proti Jihlavě konečně klid (smích).

Po 23. kole držíte čtvrté místo. Na první Karvinou ztrácíte čtyři body, na třetí Příbram dokonce jenom dva. Spokojenost je na místě, ne?

Samozřejmě. Když vezmu fakt, do jaké situace se dostal Prostějov nebo Třinec. Tabulka byla po podzimu hodně zvláštní, mezi posledním a prvním týmem byl nezvykle minimální rozdíl. Dobře hrají rezervní týmy Slavie, Sparty a Olomouce. Na jaře se to pořadí přeci jenom bodově odtrhlo. Já jsem rád, že jsme tomu spodku utekli a pohybujeme se nahoře. Moc si toho vážíme. Na druhou stranu musíme zůstat pokorní. Chceme pozlobit celky, které jsou před námi. Ale hlavní je, bavit diváky. Mrzí mě, že právě proti Jihlavě jsme hráli v týdnu navíc za mizerného počasí. Přesto věřím, že fanoušci, kteří dorazili, byli spokojeni.

Určitě mi řeknete, že jdete zápas od zápasu. Ale musíme říct, že Varnsdorf hraje o možnost bojovat o první ligu. Co vy na to?

(smích). Rozhodně jsme nečekali, že bychom hráli o umístění v první trojce. Člověk během sezony musí přehodnotit své cíle. Kdybychom před sezonou řekli, že chceme hrát nahoře a bylo by to opačně… S jídlem ale roste chuť, beru to tak, že jsme takoví tišší zabijáci. Chtěli bychom si minimálně tu baráž zkusit. Čekají nás ale těžké zápasy, jako Karviná nebo Vyškov. Ale on už sobotní zápas ve Vlašimi bude těžký. To nám nastaví zrcadlo. Třeba nám to nevyjde a posadí nás to zpátky na zadek. Ale rozhodně neříkám, že máme splněno a nějak to dohrajeme. Když už ta možnost je, rádi bychom se tam chtěli procpat.

Bavíte se na téma baráže s klubovým šéfem Vlastimilem Gabrielem?

Pan Gabriel je naštěstí odborník, rozumí tomu a zůstává nad věcí. Když to zmíníme, tak se tomu zasmějeme. Cítím na něm, že by to chtěl, na druhou stranu zůstává pokorný. Rozhodně nás nedostává pod nějaký tlak. Když to vyjde, bude to prostě fajn, když to nevyjde, nic se neděje. Přiznám, že bych měl radost, kdyby se to povedlo. Všichni bychom měli radost. Ale zatím se o tom reálně nebavíme. Bereme to jako příjemný bonus.

Někde jsem četl, že jste chválil výkony Tanka, který už dal deset branek. Pro klub je to důležité také pro případný budoucí prodej…

Nechválil bych jenom Tanka nebo Osmančíka. Snažíme se hrát hodně týmově, individuality z toho vyplynou. Směrem dopředu jsou znát i další hráči, není to jenom o střelcích. Pochvalu zaslouží celý tým. Nechci si stěžovat, ale myslím si, že máme možná nejužší kádr z celé druhé ligy. Je důležité, aby klukům drželo zdraví. Já se společně s Petrem Papouškem a Radkem Porcalem snažím, abychom tady hráče posouvali a někam dostali. Příkladem je Radim Breite, který byl oporou v Teplicích, Liberci a teď v Olomouci. Máme tady šikovné kluky, pro které by Varnsdorf neměl být strop. Pokud se to povede, pomůžou sami sobě, ale také klubu, protože je pak může dobře zpeněžit.

Když už jste zmínil zdravotní stav, jak to aktuálně vypadá s hráčským kádrem?

My jsme si to vyžrali přes reprezentační pauzu, kdy se nám kabinou prohnala nějaká chřipka. V tu dobu jsme trénovali v jedenácti lidech, včetně brankářů. Naštěstí jsme si to načasovali na správnou dobu. Musím teď zaklepat, kádr je v pořádku. Máme štěstí i při karetních trestech. Hodně hráčů hraje po hrozbou čtvrté žluté, ale naštěstí to jde postupně. Jednou vypadne David Ludvíček, další zápas Martin Kouřil. Když to jde takhle jednotlivě, dá se to vyřešit.

Už v sobotu hrajete od 17 hodin na půdě Vlašimi, která se na jaře hodně zvedla. Máte recept na tři body?

My musíme hlavně zapůsobit na tým tak, aby se nevznášel ve hvězdách. Vlašim na jaře patří k nejlepším týmům celé soutěže. Když byla na podzim jasně poslední, řada mých trenérských kolegů říkala – neboj, však oni se zvednou. A měli pravdu. Nečeká nás nic lehkého a my to moc dobře víme. Musíme do toho jít s pokorou. Víme, že pokud to zvládneme, zase bude naše situace o něco lepší.

Jak vůbec vnímáte systém postupu do první ligy? První tým jde přímo, dva do baráže. Třeba baráž o hokejovou extraligu podle mě nedává vůbec smysl…

Jelikož pocházím ze Zlína, tak fandím v probíhající baráži právě Beranům. Ale je vidět, že Kladno je zkušenější a kvalitnější. Na druhou stranu je vidět, že Zlín nemá potřebnou šťávu, jelikož má za sebou těžké prvoligové play-off a hlavně vyhecované finále proti Vsetínu. Já bych nechal poslední tým v extralize sestoupit a ten předposlední by šel do baráže proti poraženému finalistovi z první ligy. Ve fotbale ten systém nahrává právě týmům z druhé ligy. Já osobně bych to viděl tak, že by první tým přímo postoupil do první ligy a jenom ten druhý hrál baráž.