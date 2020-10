Sezóna kvůli koronaviru opět stojí. Jak vypadají vaše tréninky?

Naštěstí můžeme trénovat bez početního omezení, což je obrovské plus, ale samozřejmě ostatní opatření musíme dodržovat. Kluci jezdí zhruba patnáct minut před tréninkem už převlečení, ale nemůžeme využívat regeneraci, sprchy a další věci.

Takže tréninky se nijak zásadně neliší?

Spíš jsme trochu omezili ten počet tréninků. Místo dvou normálních denně máme třeba jeden delší a náročnější, místo šesti, sedmi v týdnu jich je třeba jen pět. Snažíme se spíš udržovat sílu, kondici a podobné věci.

Dají se nacvičit nějaké modelové herní varianty? Jak těžké je udržet hráče v nějakém „herním módu“?

Nás moc není, máme nějakých 15, 16 hráčů, takže jedenáct na jedenáct si zahrát ani nemůžeme, spíš třeba osm na osm. Já ale ani nějakou taktiku a podobné věci dělat nechci, protože to počasí už není nejlepší, a aby kluci někde stáli bez pohybu a mrzli není úplně ideální.

Nepřemýšlel jste třeba o sehrání přípravných duelů v Německu či Polsku, aby hráči úplně nevypadli z tempa?

Zatím ne. Většina našeho týmu už si prošla covidem, ale měli jsme to tak, že jsme měli třeba deset zdravých kluků a čtyři na lavičce po nemoci. Zbylí nemocní se uzdravili, ale zase onemocněli jiní, a tak tím postupně prošel celý kádr. Teď se nám tedy hodily ty dva týdny, kdy jsme mohli opravdu jen trénovat a dostat se do toho zpátky. Už máme fit celý tým, takovou docházku jsme snad od začátku mého působení v Ústí neměli (smích).

Takže myslíte, že tréninkový proces stačí?

V tuhle chvíli nám to vyhovuje, všichni kluci makají na sto procent. Dřou tak, že kdyby se teď hrálo, měl bych asi problém vybrat i základní jedenáctku (úsměv). Uvidíme ale, jak dlouho to bude zavřené, samozřejmě zápas je zápas.

Máte vy sám více času na přerod týmu k obrazu svému, na který v létě nebylo moc času?

Už jsem říkal, že nějaké taktické věci teď moc nenacvičujeme. Já si navíc myslím, že kluci tomu postupem času sami uvěřili a začali plnit to, co jsme po nich chtěli, takže to není potřeba. Třeba na Vyšehradě už to bylo takové, jaké si představujeme. Spíš se bojím, abychom z toho teď během té pauzy zase nevypadli.

Váš předchůdce Aleš Křeček třeba během jara stříhal svým svěřencům videa soupeřů, či nové herní věci, které jim pak posílal…

To se samozřejmě dá, ale to možná spíš až bude úplný lockdown. Já takové věci rád s hráči proberu osobně, chci slyšet i zpětnou vazbu, ta vzájemná komunikace je vždycky lepší.

Předpokládám, že máte i více volného času. V zahraničí soutěže běží, sledujete třeba Chelsea v LM a EPL?

Je to dvojsečné, zase musím více plánovat rozložení tréninků a jejich obsah, ale samozřejmě třeba víkendy, kde byly zápasy, mám volnější. Více se tedy věnuji rodině, udělám něco na zahradě, zajdeme do lesa na houby. A samozřejmě všichni máme kabelovky, takže sledujeme i zahraniční fotbal. Někdy stihnu i 4-5 zápasů.

Takže pochytíte i nějaké nové prvky?

To si spíš projdu staré trenérské deníčky, co mám doma z minulosti (Jarošík má z minulých štací zapsaných a zakreslených spoustu cvičení, metod a taktických věcí mimo jiné i od Josého Mourinha z Chelsea, vše si vede ve svých trenérských deníčcích, kterých má hned několik, pozn. autora).

Hádám tedy, že jde o příjemné víkendy…

Vesměs. Ale je to náročné spíš na psychiku, protože jsme všichni zvyklí hrát, a najednou se nic neděje (úsměv).

Pojďme k Armě. Zatím se vám daří, aktuálně jste čtvrtí. Jste zatím se svou trenérskou premiérou spokojený?

Ještě jsme neodehráli tolik zápasů, navíc to těžší nás teprve čeká. Upřímně jsem rád, že v létě nebylo tolik času, protože vlastně nebyl čas se toho bát. Věřil jsem, že když kluci pochopí směr, kterým chci jít, a půjdou za tím, budeme konkurenceschopní. V začátku nám to trochu vázlo, ale to i proto, že jsme se museli poznat a v přípravě nám chyběla těžká utkání. Nakonec si to ale sedlo a zatím se dá říct, že jsme spokojení. Mrzí mě jen vyřazení z poháru, kde si mohli kluci časem poměřit síly s někým silnějším.

V průběhu jste ještě doplnil kádr o Josefa Bazala, to byla plánovaná posila?

Chtěl jsem, abychom měli zprava i zleva jednoho zkušeného kluka, za nějž mohou alternovat mladí, kteří se učí. Navíc to bylo rozšíření kádru, což jsme potřebovali. Chápu, že pro některé kluky je těžké, když jim někdo na poslední chvíli vezme místo, ale každý svou roli přijal a všichni makají naplno.

V září jste byl dokonce zvolen koučem měsíce FNL, to je po dvou měsících ve funkci slušný počin, co na to říkáte?

Já ani nevěděl, že se něco takového uděluje. Ale samozřejmě to potěší. Nicméně po těch prvních dvou kolech by to asi nikdo nečekal (smích) (Arma remizovala 0:0 s Varnsdorfem a prohrála 2:5 ve Vlašimi, pozn. autora). Byl bych ale raději, kdyby to dostal někdo z hráčů, já moc na ty osobní ocenění nejsem. Vždy je to ale práce celého týmu, jsem rád, že si tu ta parta znovu sedla a věřím, že z toho brzy bude nějaký úspěch pro celý tým.

Aktuálně jste drželi čtyři bodové zápisy v řadě, souhlasíte tedy, že pauza přišla nevhod, v době, kdy jste měli formu?

Je to určitě škoda, na ty těžké soupeře, kteří nás teď čekají a měli nám ukázat, jak na tom opravdu jsme, jsme byli rozjetí. Trošku doufám, že až se zase začne hrát, tak fanoušci, ale třeba i vedení malinko přivře oči, že do toho skáčeme po tak dlouhé přestávce, ale věřím, že na nasazení a vůli to nepůjde znát. Všichni uděláme maximum proto, abychom navázali tam, kde jsme přestali.

Jak dlouho myslíte, že může současná situace trvat? Je podle vás reálné, že se zápasy rozehrají ještě letos?

Já v to doufám! Těch variant je hodně, ale jsme profesionálové a musíme přijmout každou z nich.

A pokud ne, dá se vůbec soutěž nějak dohrát? Třeba začít už v lednu na umělkách místo zimní ligy a podobně?

Myslím, že lepší by bylo odehrát ještě pět, šest zápasů v tomto roce. Ta opravdová zima u nás začíná právě až v lednu, únoru, a nevím, co by to s týmy udělalo nastoupit v březnu k prvním zápasům po půlroční pauze. Východisko nevidím ani s tím začít už třeba v lednu, protože na trénink vás na přírodní trávu nikdo nepustí, a nemůžete trénovat celý týden na umělce a pak přejít na zápas na přírodní trávník, a takto fungovat dva měsíce. Nehledě na to, že spousta týmů ani nemá způsobilé přírodní hřiště v těchto měsících.

Ještě poslední téma – fotbalem hýbe v posledních týdnech korupční skandál. Co na něj říkáte?

Je to zásadní problém. Dlouho se o tom mluvilo různě po kabinách, hospodách a podobně, teď to vyplavalo na povrch. Já bych řekl, že nová éra by českému fotbalu prospěla, a pokud ji mají přinést lidé, kteří opravdu chtějí pracovat pro fotbal a mají mu co dát, je nejvyšší čas.

Čistě hypoteticky – kdyby někdo s nabídkou na post ve FAČR oslovil vás, kývl byste?

(úsměv)… Já samozřejmě potkávám kluky, o kterých se mluví, že by to mohli vzít. A myslím, že toho mají v tomto směru za sebou víc než já. Já mám naopak ambice trénovat, takže v tuto chvíli bych řekl ne.