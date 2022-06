Druhé místo, které by mělo být postupové, stále drží děčínský Junior, který doma porazil Chabařovice 3:1. Herně to ale nebylo ono.

„Hra byla kostrbatá, bez lehkosti a větší aktivity. Větší klid přišel ve druhém poločase. Bylo to upracované vítězství, hosté ale nehráli vůbec špatně,“ přiznal Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

Dobkovice zvládly těžké derby na půdě zkušeného Heřmanova. Vítězství 4:2 a tříbodový náskok na čtvrtý Chuderov defacto znamená pro tamní klub pomyslný bronz.

„Heřmanov je starší, ale fotbalový tým. První poločas to bylo vyrovnané, po změně stran jsme byli fyzicky lepší a domácí přehráli. Pokud se počítají vzájemné zápasy, tak budeme třetí. To je nejlepší umístění v klubové historii. A kdo ví, třeba to bude postupové místo,“ zasmál se Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

„Šance byly na obou stranách, výsledek mohl být i jiný. Ale Dobkovice byly fotbalovější a logicky měly s postupem času více fyzických sil. Ale my jsme nehráli zase tak špatně. Teď nás čeká přímý boj o šesté místo proti České Kamenici,“ řekl Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Po dlouhém půstu se teprve třetí jarní výhry dočkal Chlumec. Deset zápasů čítající sérii bez výhry prolomili svěřenci Romana Veselého stylově, Union Děčín rozprášili 10:1, sedm branek dali až v poslední čtvrthodině. „Na kom jiném bychom se měli chytit, než na posledním celku v domácí derniéře,“ pokrčil Veselý rameny. „Konečně jsme z toho zase měli radost a bylo to trochu veselejší, rozhodně to ale nemaže ty dva měsíce předtím,“ upozornil. „Už první půle měla být třeba 6:0, dali jsme ale jen dva góly, trefili třikrát tyče či břevna,“ vypočítával. „Po gólu a 3:0 od nás přišla hlušší pasáž, během níž jsme soupeři dovolili gól, závěru nám to ale napadalo.“

Na vině dlouhého půstu byly podle něj především rozsáhlé absence. „Měli jsme hodně zraněných, kluci se omlouvali také z rodinných důvodů. Z podzimního kádru, kde jsem měl nějakých 18 lidí, nám jich vždy třeba deset chybělo, takže jsme to hodně doplňovali z béčka,“ vysvětlil chlumecký kouč. „To ale pořád neomlouvá ty dardy, které jsme dostávali.“

„My jsme drželi krok do stavu 2:1, pak jsme odešli fyzicky a domácí nám to tam nasázeli,“ hlesl Pavel Horáček, kouč Unionu Děčín.

Odveta za podzimní porážku se v regionálním derby povedla rezervě Roudnice, která zdolala České Kopisty 2:1. „Chtěli jsme odčinit také poslední nepovedený zápas s Dobkovicemi, což se povedlo. Dostali jsme se do vedení, pak jsme ale začali zbytečně ztrácet míče. Ve druhé půlce jsme zpřesnili kombinaci a vytvořili jsme si několik šancí, z nichž jednu jsme úspěšně proměnili. Vítězství nás posunulo do středu tabulky, kam myslím po docela povedené jarní části patříme,“ řekl trenér vítězů Bedřich Matoušek.

SKUPINA B

Nové Sedlo, Podbořany, Strupčice, Meziboří i Ĺenešice berou výhry. První a už s předstihem postupující Nové Sedlo porazilo porazilo odpadlíka skupiny B Krásný Dvůr dokonce 16:0. Pavel Melichar připsal sedm branek a celkově kraluje s 39 zásahy mezi kanonýry v béčku.

Branky padaly i v dalších bitvách předposledního dějství, například Obrnice porazily Osek 6:2. Hned dva zápasy rozhodly až pokutové kopy…

Nové Sedlo si naplánovalo domácí rozlučku spojenou s postupovými oslavami. Proti nejhoršímu týmu soutěže naplnilo roli favorita a 150 diváků vidělo výhru 16:0. „Lepší už to snad nemohlo být ani v představách. Rozhodnuto bylo už po čtyřech minutách, kdy se nám podařilo vstřelit dvě branky. Soupeř prakticky nevzdoroval, jak se ostatně podle postavení obou týmů v tabulce očekávalo,“ uvedl k 25. výhře v průběhu ročníku spokojený Jakub Černý, předseda lídra tabulky.

Nezaváhaly ani druhé Podbořany, ale jejich zápas v Kopistech, to byl jiný příběh. Na výhru 3:2 se nadřely. Domácí totiž rychle dostali do dvoubrankového vedení v 6. minutě Václav Rédl a ve 12.. Pavel Pagač. „Z prvních dvou útoků soupeře jsme dvakrát inkasovali. My jsme se naopak dlouho nemohli do jejich defenzívy dostat, chyběl nám moment překvapení i lepší finální přihrávka. Do poločasu jsme ani pořádně netrefili branku,“ uvedl k zápasu předseda podbořanského Spartaku Milan Kareš.

Tatran se začal rozjíždět až po hodině hry. „Trochu jsme do druhé půle přeskupili sestavu a po hodině hry se nám podařilo dát kontaktní branku. Domácí měli dvě tři velké šance, moli nám odskočit, ale to se jim naštěstí nepovedlo, a tak jsme to byli my, kdo deset minut před koncem vyrovnal. Obě branky obstaral Dan Kalanin, který vyl i u rozhodujícího momentu v 88. minutě. Po faulu na něj se parádně z přímáku trefil Aleš Jančík, takhle precizní střelu jsem už dlouho neviděl. Domácí stačili jen rozehrát a byl prakticky konec,“ uvedl Kareš.

Jeho tým se na dálku přetahuje s Juniorem Děčín. Jde o to, že který klub bude mít na druhé příčce více bodů, bude mít nárok postoupit. Zatím je na tom lépe děčínská parta. „Podle předpokladu si ten bodový náskok drží,“ ví šéf Tatranu, jehož tým v sobotní derniéře přivítá od 14.00 Nové Sedlo.

Záchranářská bitva se naopak rozhořela v duelu Sokol Březno Baník Ohníč, kterou po penaltách vyhráli 3:2 hosté. „Hlavně v úvodu zápasu byla na aktérech znát nervozita, bylo to hodně opatrné, bylo vidět, že jde o záchranu. Jsem rád, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce, jsme pátí od konce a udržíme se,“ řekl předseda hostujícího celku Jiří Křížek, jehož tým vedl 2:0, ale Sokol dokázal zápas zdramatizovat. Baník vyhrál penalty 4:2.