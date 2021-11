Do čela se tak posunuly Černovice.

„My od Proboštova čekali výborný fotbal, jak se od lídra soutěže sluší a patří. Opak byl ale pravdou; od začátku byli jeho hráči uřvaní, nadávali na nás a na rozhodčí, nesoustředili se na sebe. My podali asi nejlepší výkon v sezoně. Sice nám pár hráčů chybělo, ale vyhecovali jsme se a na hřišti jsme nechali všechno. Škoda neproměněných šancí, rozhodnuto mohlo být dříve. Měli jsme dvakrát štěstí, ale jinak obrana hrála skvěle,“ pochvaloval si Jaroslav Kovačka, brankář Bíliny.

Dobroměřice na domácí půdě potvrdily roli favorita. Rumburk, kterému se venku nedaří, přehrály jasně 4:1.

„Dnes perfektních třicet minut, ve kterých jsme měli rozhodnout. Trápí nás koncovka a to celou sezónu. Tyče, břevna, trefujeme hráče, spousta dorážek, ale branek dáváme málo. Celkově s podzimem nemůžeme být spokojeni. Kdybychom proměňovali šance, tak to vypadá jinak, než to vypadá,“ hodnotil utkání David Holeček, kouč vítězů.

Rumburk naopak konec podzim nezvládl, na své konto si připsal sérii porážek a je jasné, že na jaře bude hrát o záchranu. „Byl to náš klasický venkovní zápas. Opět jsme řešili problémy se sestavou, dokonce jsem musel nastoupit v obraně. Nehráli jsme špatně, byl to bojovný výkon. V závěru nás ale domácí přehrávali. Hodně toho pochytal Tomáš Hladík, kterého bych chtěl pochválit. Musíme se dát přes zimu dohromady,“ přiznal rumburský brankář Tomáš Hadar, který musel nastoupit v poli.

Spořice doma porazily Libouchec 4:1 a v tabulce jsou po podzimu šesté. „První poločas byl z obou stran hodně opatrný. Nehrálo se už v moc příjemném počasí, ale nakonec jsme zápas díky druhé polovině dokázali ovládnout. Kluci se chtěli loučit s podzimem výhrou a já jsem rád, že se nám podařilo tři body vybojovat,“ pochvaloval si Rostislav Broum, šéf spořické lavičky.

Tým Ervěnice Jirkov nepřekvapil, na půdě Roudnice padl 0:6. „Tady ani není nic moc k hodnocení. Celý podzim byl z naší strany nepovedenou záležitostí a myslím, že přestávka rozhodně prospěje,“ mávl rukou Miloslav Gutwirth, vedoucí týmu Ervěnic.

Pikantní ústecké derby se hrálo v Mojžíři, kam přicestovaly nedaleké Neštěmice. Zápas ale připomínal spíše hru kočky s myší, hosté i díky hattricku Patrika Láchy zvítězily jasně 10:0. „Nechci nijak dehonestovat Mojžíř, naopak ke cti jim slouží, že se až do závěrečného hvizdu snažili hrát a nezabalili to,“ načal hodnocení lodivod Neštěmic Jan Deutsch. „Myslím, že se projevilo i to, jak jsme byli na derby natěšení, ta nálada se přenesla i do zápasu, od úvodu jsme byli bojovnější a lepší. Bylo jen otázkou času, kdy dáme první gól a o kolik to bude.“

„Už déle nebyla naše tréninková morálka nic extra, ale poslední dva týdny jsme navíc bojovali i s covidem, takže tréninky nebyly skoro žádné. To se projevilo i v zápase, všude jsme byli druzí, byli jsme pomalý, nedůrazní,“ klopil oči trenér domácích Michal Kubec. „Hosté zvítězili zaslouženě, v závěru už bylo na některých našich hráčích vidět, že si přejí konec zápasu,“ pokrčil bezmocně rameny.