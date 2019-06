„Reorganizace byla nutná,“ shrnul stručně, leč výstižně, předseda Sportovně technické komise (STK) Ústeckého krajského fotbalového svazu Jan Novotný. Vždyť například jen na Litoměřicku se před časem v jednom víkendu neodehrály tři zápasy v okresních soutěžích, problémy hlásí i Lounsko nebo Teplicko, v I. A třídě zase nedorazil k zápasu do Libouchce poslední Benešov. Právě to, stejně jako zkvalitnění soutěží, jsou hlavní důvody novinky, na kterou se před letošní sezónou musely připravit všechny celky v kraji.Místo tradičních „padáků“ se totiž letos zachrání jen hrstka vyvolených, respektive celky, které by jinak téměř bojovaly o medaile. Sestupový klíč je letos neúprosný.

KDO SESTUPUJE?



Před sezónou bylo jasné, že ve hře jsou čtyři varianty, neboť v Divizi B působí z kraje tři týmy – Chomutov, Souš a Most. Podle toho, zda by sestoupil žádný, jeden, dva nebo všechny tři celky, by se pak sestupovalo i z krajského přeboru, a to v počtu o jeden víc.Krajský přebor bude mít i v příštím ročníku šestnáct týmů. Vítěz letošního ročníku postoupí do divize (zbývá 15), dva týmy přibudou jako postupující ze dvou skupin I. A třídy (17). Pokud tedy spadne z divize jeden celek (18), musí sestoupit dva, pokud spadnou dva (19), musí do I. A třídy tři týmy, atd. Aktuálně je situace taková, že z divize padá pouze Most, v krajském přeboru tak sestup postihne dva celky – Perštejn a i nováčka z Dobroměřic.Stejně se pak postupuje ve všech nižších soutěžích tak, aby zůstaly zachovány předem stanovené počty týmů v soutěžích. Krajský přebor zůstane jeden, stejně jako I. A třída, které byly doposud dvě, v obou soutěžích bude šestnáct klubů. Stejný počet účastníků budou mít i I. B třídy, ty byly doposud tři, nyní zůstanou jen dvě. Místo 86 krajských celků (16 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14) jich tak zůstane pouze 60 (16 + 16 + 14 + 14).



PEKLO V I.B TŘÍDĚ



„Klíč je jednoduchý. Pokud padá jeden celek z divize, jdou dolů dva z krajského přeboru, patnáct týmů z I. A třídy a 29 celků z I. B třídy,“ prozradil sekretář krajského svazu Miloš Vitner. V praxi se tak v I. A třídě zachrání pouze šest nejlepších týmů z každé skupiny a lepší tým na sedmém místě, z každé skupiny tak půjde dolů minimálně sedm zástupců. Z Lounska mezi nimi budou Kryry, Postoloprty a Podbořany. V I. B třídě je redukce ještě drastičtější, právo zůstat si vybojuje pouze elitní čtyřka v každé ze tří skupin plus nejlepší tým na pátém místě. Vítězové totiž postoupí o soutěž výš, z I. A třídy spadne zmiňovaných 15 týmů (7 + 7 + 1), které doplní deset přeživších (3 + 3 + 3 + 1). Zbylých sedm mančaftů budou postupující z okresů. Kdo z Lounska se odporoučí z nejnižší krajské soutěže do okresu? Na sto procent Černčice i Tuchořice, o přežití bojují do posledních kol Chlumčany a Krásný Dvůr.



KVALITA SE ZVÝŠÍ, ALE CO FINANCE?



Na jednu stranu to jistě přinese zkvalitnění soutěží, neboť zůstanou opravdu jen ti nejlepší. Na druhou stranu některé kluby nemusí mít prostředky na soutěž, kterou doposud hrály. „Z I. A třídy se najednou stane de facto krajský přebor, protože se bude jezdit po celém kraji, jenž byl nyní rozdělen do dvou skupin. Pro kluby to bude finančně náročnější,“ vyjádřil své obavy funkcionář jednoho z klubů, který si ale nepřál být jmenován.Obecně ti, kteří s reorganizací nesouhlasí, raději zůstávají v anonymitě. „V závěru soutěže jde o každý bod, chtějí zůstat také týmy, které jsou třeba na sedmém, osmém místě a jindy by byly v klidu zachráněné. Podle mě na tom nebudou škodní ani rozhodčí,“ zmínil.



DOPAD I V OKRESNÍCH PŘEBORECH



Celá reorganizace bude mít logicky dopad i v okresních soutěžích. Pokud například sestoupí z I. B třídy čtyři celky z Lounska, určitě nebude padat z okresního přeboru pouze jeden tým. Dalším strašákem je sestup klubů, které mají hned o soutěž níž své béčko. Takovým případem jsou třeba Černčice, jejichž A tým hraje I. B třídu a béčko okres. Pro okresy je nyní prioritní konec sezony. Ten určí, kdo by měl kam postoupit či sestoupit. Pak záleží, do jaké soutěže, na níž mají nárok, se kluby přihlásí. Teprve poté se určí definitivní složení soutěží pro další sezónu.