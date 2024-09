Spokojený nebyl jen s patnácti minutami druhého poločasu, jinak jeho svěřenci hráli jako z partesu. „Soupeře jsme měli dobře načteného, věděli jsme, jaký herní styl praktikuje. Z tohoto úhlu pohledu nás ničím nepřekvapili. Naším cílem bylo jít rychle do vedení a držet míč na svých kopačkách," uvedl Vrtiška.

Toto předsevzetí Louny splnily, už v 9. minutě šly do vedení. Mostu se nedařila kombinace a brzy inkasoval podruhé. „Pokračovali jsme v trpělivé hře, Ladislav Jamrich pak ještě před přestávkou zvyšoval na 3:0. To, co jsme předvedli v prvním poločase, bylo výborné. Ale některé naše hráče to asi ukolébalo. I když jsme si řekli, jak to má vypadat, tak tomu bylo jinak. Přenechali jsme aktivitu domácím, to byla chyba."

Baník ale gól nedal, naopak záhy inkasoval. „Ale jen díky skvělým zákrokům našeho brankáře Pokorného ten gól nepadl. Postupně jsme zpřesnili kombinaci a další další branky," vrátil se Vrtiška k dění ve druhém poločase.

Louny mají z pěti zápasů patnáct bodů a jsou na čele krajského přeboru. V sobotu dopoledne (10.30) budou hrát doma s Juniorem Děčín.