Ve svém mladém věku už vyzkoušel několik sportů. Vedle fotbalu i hokej, věnoval se florbalu. "Hokej mě od tří do šesti let hodně bavil, ale musel jsem skončit kvůli dojíždění ze Žatce do Loun, které bylo na prd. Pak jsem hrál tři roky fotbal v mládeži v Žatci a pak od devíti do sedmnácti přesedlal na florbal. Tam jsem skončil ze zdravotních důvodů. Rok jsem si dal pauzu a když jsem se odstěhoval sem a oslovili mě z Nového Sedla, tak jsme se domluvili," rekapituluje pestrou kariéru.

Extra povedený zápas proti Lenešicím si bude dlouho pamatovat, v pohodě si vybavuje všechny tři branky. "Nejdřív jsem dostal přihrávku mezi dva protihráče, uvolnil se a běžel sám, při druhém jsme ve třech lidech vykombinovali až k brance, kde jsem se uvolnil a pálil pod víko. A ten třetí gól padl když jsem dostal na pravou stranu velkého vápna balon protáhl jsem si ho až k brankářovi a na první tyč jsem vystřelil a dal góla. Můj osobní střelecký úspěch je ale zásluha spoluhráčů, ve fotbale sám neuděláte nic."

Ví, že tři trefy v jednom zápase spoluhráči jen tak nepřehlédnou. "Bude to u pokladníka asi pěkně drahý, započítá mi to a budeme to srovnávat na konci sezony, takhle to tu máme zavedené."

Kohout nastřílel v dosavadním průběhu sezony už 16 branek, v soutěži je třetí nejlepší a na spoluhráče Pavla Melichara ztrácí osm gólů. "Kdybych ho dohnal, byla by to další třešnička, pokud ne, starého mládence nechám vyhrát, ať si to užije. Už takhle je to pro mě nejlepší sezona. Žádný vzor ani metu, kolik chci dát branek, nemám. Jen chci pomoci k postupu do I. A třídy. Jsem tady na sto procent spokojený, je tady výborná parta, jakou jsem nezažil. A že jsem těch klubů v různých sportech prošel dost. Klape to tu od hráčů, přes trenéra až po vedení. Vše je dobře nakombinované."

Nové Sedlo vede tabulku o 12 bodů před Podbořany, vyhrálo osmnáct zápasů z dvaceti. "Máme dobré tréninky, jedem na 120 procent. Co sem přišli kluci z divize a kraje, tak tomu dali drajv. Chtěli jsme být v tabulce nahoře, ale ani jsme nepočítali, že situace bude tak skvělá, jak je. Jdeme na to, máme nakročeno a snad to dotáhneme co nejdřív," dodal Michal Kohout.