"Po podzimu to máme dobře rozehrané a v podobném trendu se pokusíme pokračovat. Jaro by mohlo být zajímavé, konkurenty, kterým to šlape, se pokusíme ještě pozlobit," řekl chlumčanský trenér Martin Svoboda.

Příprava probíhala podle něj dle plánu. "Teď o víkendu jsme vysoko porazili vedoucí celek okresního přeboru Černčice asi 8:1, jiný zápas jsme v plánu neměli. Ještě sehrajeme generálku. Teď jsme se dohodli s Ledvicemi."

S přístupem hráčů je trenér spokojen. "Kluci to pojali výborně. Nechci je přechválit, ale chodí, pracují, postupně se připravujeme. Na soustředění jsme nebyli, nejsme profíci, ale trénujeme po okolí, chodíme na umělku do Postoloprt a snad to teď jen ještě doladíme," nastínil nadcházející plány kouč.

Žádné extra změny v kádru chlumčanské party v plánu nebyly a už ani nenastanou. "Po podzimu jsme špičce na dostřel, jsme rádi, že se nám kádr podařilo udržet, nikdo neodešel a posily jsme ani nesháněli. Na začátek jara se už těšíme, blíží se to," dodal Svoboda.

Jarní část sezony zahájí jeho tým v sobotu 9. března proti ambicióznímu Litvínovu (od 11.00), po podzimu pátému celku tabulky.